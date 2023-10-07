MIRROR｜阿Mo下周29歲生日身體比去年進步　父：毋須插喉管可說話

MIRROR演唱會意外中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父親、牧師李盛林今日（7日）在新一封代禱信指，阿Mo將迎來出事後第二個生日，比對去年生日，Mo父指阿MO身體已沒有任何插入的喉管，也不用24小時躺在床上，頸部和肩膊現在都可以有活動的能力，更可以說話及使用語音控制電子產品。



Mo父又指，去年今日曾提及阿Mo從紅館的舞台轉移到「病床」的舞台，現在人生的舞台更是轉到全世界，讓世人觀看阿Mo在創造主的監製下，能譜出生命的樂歌。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



+ 19

下周四（12日）將是阿Mo的29歲生日，李盛林牧師在代禱信中提到，回顧兒子去年生日身體的狀況，其今年身體已沒有任何插入的喉管，也不用24小時躺在床上，頸部和肩膊現在都可以有活動的能力，更可以說話及使用語音控制電子產品。

信中又指，自己去年今日曾提及阿Mo從紅館的舞台，轉移到「病床」的舞台，現在人生的舞台更是轉到全世界，讓世人觀看阿Mo在創造主的監製下，能譜出生命的樂歌。 他亦祈盼，今年藉著神創造的大能，並醫護教授的醫療計劃，使神經線能更有進展，可以控制四肢的活動。

去年今日曾提及從紅館的舞台，（阿Mo）轉移到「病床」的舞台，現在人生的舞台更是轉到全世界，讓世人觀看阿Mo在創造主的監製下，能譜出生命的樂歌。 阿Mo父親、牧師李盛林

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



信中提及阿Mo近日狀況，指其在過去八個月使用「腦磁激」對受傷的頸椎神經進行腦磁刺激後，對腹部及膀胱神經的刺激產生果效，以致可以除掉尿喉。另外，相關方法亦令阿Mo，全身四肢的神經線得以保持正常，現時仍待頸椎神經的信號傳遞，期望磁激頸椎和膀胱的神經能按照事先的期望激活的果效。

代禱信中亦引用聖經曾提及「…農夫忍耐等候地裡寶貴的出產，直到得到秋霖春雨。」(雅各書5:7) 除了農夫，懷孕婦人十月懷胎也要等候生命的成形，祈盼上帝給阿Mo和自己可以像農夫和孕婦滿有盼望期待的心態，等待阿Mo 的神經線成形，上帝的恩手撫摸受創傷的頸椎，使之產生暢通的神經信號。

代禱信全文：

好消息 讓人心滋潤啊！MO 生日快樂 願主的醫治 臨在你身上

繼續為你禱告 等待「東風」！

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 63 (20231008)

『眼中的光采使人心快樂，好消息使骨頭滋潤。』(箴言15:30 – 聖經新譯本）

(一) 啟言(Mo)

1)「迎來出事後第二個生日」

(感恩)：

a) 回顧去年生日身體的狀況比對今年，身體已沒有任何插入的喉管，也不用24小時躺在床上，頸部和肩膊現在都可以有活動的能力，更可以說話及使用語音控制電子產品，與家人友好溝通。

b) 去年今日曾提及從紅館的舞台，轉移到「病床」的舞台，現在人生的舞台更是轉到全世界，讓世人觀看阿Mo在創造主的監製下，能譜出生命的樂歌。

(禱告)：祈盼今年藉著神創造的大能，並醫護教授的醫療計劃，使神經線能更有進展，可以控制四肢的活動。

2)「 護理姐姐」

(感恩)

a) 多謝大家禱告記念，新護理姐姐的簽證已批出，現正開始加入照顧阿Mo的行列。

b) 神感動一對基督徒夫婦騰出一個單位可讓幾位護理姐姐居住，減輕了不少為她們安排住宿的煩惱和困擾。

(禱告)

a) 請為新的姐姐能早日學習掌握適切照顧阿Mo的細節，以至在24小時的編排護理照顧上可以輪更替換，讓姐姐們有機會休息。

b) 幾位護理姐姐彼此能有好的溝通，相互理解、建立美好的合作關係，也能認識生命的主。

3) 「了解阿Mo治療的儀器 4 – TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) 腦磁激療法」

(簡介)

a) 「工作原理」

一種非入侵性的腦刺激方法，通過電磁感應，利用變化的磁場在大腦的特定區域誘發電流，以類似於在大腦皮層表面施加電流的方式 激活附近的神經細胞。

b) 「腦磁激療法功效」

深部 TMS可深入大腦 6 厘米，刺激運動皮層的更深層，如控制手部或腿部運動的皮層，教導腦部區域如何使活動和感應神經運作。

(感恩)：

a) 劉教授是操作的專家，除了四肢和腹部之外，並嘗試直接用「腦磁激」對受傷的頸椎神經進行腦磁刺激。

b) 在過去八個月的使用中，對腹部及膀胱神經的刺激產生果效，以致可以除掉尿喉。

c) 全身四肢的神經線得以保持正常，有待頸椎神經的信號傳遞，就是上封代禱信所說的『東風』。

(禱告)：

a) 特別在磁激頸椎和膀胱的神經能按照事先的期望激活的果效。

b) 在磁激下，四肢神經更被強化。

(二) Mo爸媽

「從阿Mo的治療想起」：忍耐等候（續）

a) 聖經曾提及「…農夫忍耐等候地裡寶貴的出產，直到得到秋霖春雨。」(雅各書5:7) 除了農夫，懷孕婦人十月懷胎也要等候生命的成形。

b) 祈盼上帝給阿Mo和我們像農夫和孕婦滿有盼望期待的心態，等待阿Mo 的神經線成形，上帝的恩手撫摸受創傷的頸椎，使之產生暢通的神經信號。

在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能。