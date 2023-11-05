第三輪樓宇更新大行動2.0接1614宗申請　市建局研篩選工程顧問

市區重建局行政總監韋志成今日（5日）撰文表示，第三輪「樓宇更新大行動2.0」接獲1,614宗申請，並指申請資格在放寬後，推動了較年青樓宇的業主為大廈維修保養。



最新一份施政報告提出檢視「2.0行動」的工作流程，韋志成說，市建局將研究訂立更細緻的進度表，供已申請「2.0行動」的樓宇遵從，密切跟進及督導有關樓宇在委聘檢驗人員及工程承建商的進度；並精簡業主聘請工程顧問的流程，加快相關招標工作和施工的進度。他又透露，當局將會研究先由市建局篩選合格的工程顧問給法團招標的可行性，以縮短業主挑選工程顧問涉及技術性討論的時間。



深水埗鴨寮街一幢大廈（左圖）的法團主席劉先生，日前與協助樓宇申請第三輪「2.0行動」的九龍社團聯會深水埗地區委員會成員兼區議員劉佩玉，一同視察大廈的失修情況。大廈內、外均有不同程度破損，包括天花石屎剝落、鋼筋外露（右圖紅圈示）等。（市建局網頁圖片）

韋志成於市建局網誌指，為了加強推廣樓宇復修，當局於過去設立全港首個樓宇復修資源中心和強化網上資訊平台「樓宇復修平台」內容，並於九龍城、油尖旺、深水埗、中西區、灣仔、東區和荃灣一共7個舊區與地區組織合作，探訪接近3,000幢舊樓以及舉辦超過100場樓宇復修簡介會。目前已有逾300幢樓宇參加樓宇復修資助計劃，約70幢有意成立法團的「三無大廈」獲轉介予予民政事務處跟進，其中68幢已經成功組織法團。

第三輪「樓宇更新大行動2.0」申請宗數增約75%

年輕樓宇上升

第三輪「樓宇更新大行動2.0」已於9月30日截止申請，韋志成指，6個月的申請期內合共收到1,614宗申請，申請宗數較第二輪增加約75%，涉及超過1,700幢樓宇。當局表示，申請以50年或以上樓齡的樓宇為主，佔申請總數約5成，另外約3成為樓齡介乎40至49年的樓宇，餘下為30至39歲的樓宇，反映申請資格在放寬後，推動了較年輕樓宇的業主為大廈維修保養，達致防患於未然的效果。

自政府與市建局於2018年合作推出「樓宇更新大行動2.0」之後，首輪及第二輪共惠及1,200幢樓宇，連同第三輪的申請，當局預計將可協助合共約2,900幢樓宇。韋志成指，數量只佔全港約有6,500幢合符申請「2.0行動」資助資格樓宇的45%，即仍有超過一半、即約3,600幢樓宇，未有參加資助計劃。市建局將於明年檢視與地區組織協作模式的執行經驗，研究將服務範圍擴展至樓宇狀況開始欠佳的地區，包括元朗、葵青和大埔這些在1980年代初發展的新市鎮。

仍有約3,600幢樓宇未申請

研究元朗、葵青和大埔加強服務

市建局與政府相關政策局和部門組成的督導委員會，正加緊處理申請個案的審批工作，最快在明年第二季按優先次序，向合資格樓宇發出原則性批准通知書，以及委派專屬的個案主任，協助業主展開維修工程。當局會為參與計劃的業主和法團，訂立更仔細的進度時間表，清晰訂明每個階段的工作和期限，供業主、法團或物業管理公司遵從。韋志成透露，將會研究先由市建局篩選合格的工程顧問給法團招標的可行性，期望能縮短業主們在挑選工程顧問涉及技術性討論的時間。