市建局荃灣重建研究分6階段進行　已收集3000份區內居民意見

市區重建局近年加快在舊區重建的步伐，最新文件顯示，市建局在已展開「荃灣地區規劃研究」中，提及範圍包括荃景圍至荃灣東工業區，合共佔地約236公頃。研究分6個階段，首階段的基線研究已於5月展開。

市建局指，已向樓齡達30年的舊樓業主及租戶，分別發出1.5萬份問卷，整個意見調查共收回3,000份有效問卷，在整理相關研究資料及數據後，便會展開第二階段研究，再邀請地區持份者及團體等表達意見。



市建局指，荃灣地區研究範圍涵蓋荃景圍至荃灣東工業區。（文件截圖）

在荃灣地區規劃研究的「核心區域」範圍內，超過8成樓宇樓齡超過50年。（市建局網站）

市建局指，已委託顧問展開「荃灣地區規劃研究」，預計為期約24個月，研究範圍涵蓋荃景圍至荃灣東工業區，將會分成「核心區域」和「機遇區域」兩大區，當中前者面積約為79公頃，涉及約710幢私樓，當中逾八成樓齡達50年或以上；而機遇區域則為核心區域以外約157公頃地帶，將會檢視機遇區域範圍內，未被善用的閑置土地，並研究日後配合荃灣市區更新的可行性。

當局指，荃灣研究將會分成6個階段，當中在第一階段基線研究期間，顧問團隊已在今年5月開始，陸續向「核心區域」範圍內30年或以上樓齡樓宇的業主及租戶，分別發出1.5萬份問卷，以收集他們對自住樓宇狀況及附近居住環境的意見，同時在荃灣街頭進行地區意見調查，共完成約3,000份有效問卷。

當局指，研究團隊正整理相關基線研究及問卷調查收集所得的資料及數據 ，會在隨後展開的第二階段，邀請相關地區持份者、團體及組織等參與討論。

荃灣屬於香港第一代新市鎮，由1970年代起，發展至今已經超過半個世紀。（市建局網站）

荃灣地區規劃研究將會分6個階段進行。（文件截圖）

文件提到，「荃灣研究」將分為6個階段，包括：

第一階段：基線研究及分析



第二階段：探討區內的規劃重整機遇與限制及關鍵議題



第三階段：包括制訂規劃及城市設計框架、發展參數及不同發展模式的「市區更新大綱發展藍圖」



第四階段：就區內的交通網絡、行人道路連接、基建配套及環境影響等方面，作多項技術評估及可行性研究



第五階段：呈交最終報告



第六階段：呈交市區更新行動計劃

