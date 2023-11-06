彩虹邨重建｜房委會料年底公布　委員冀2025/26年遷至宏照道公屋

消息指，房委會擬於年底公布重建彩虹邨，預計將會分期清拆，涉及11座樓宇，共7,400伙單位受影響。

身兼房委會委員的公屋聯會總幹事招國偉表示，目前是彩虹重建的「黃金時間」，他預計，由房委會由公布至首批居民遷出，需要兩至三年，屆時附近已有適當遷置資源，包括最快2025/26年落成的觀塘宏照道公營房屋項目，以及黃大仙舊樓清拆重建後的公屋單位，預計可合共提供約7,000伙單位，悉數接收重建戶數目。



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招國偉表示，彩虹邨重建所需時間，需要視乎接收單位的情況，估計清拆「兩、三期係基本數」。招國偉估計，彩虹邨居民遷置的地方可有兩個選擇，其一是附近的觀塘宏照道公營房屋項目，位處彩虹邨斜對面，預計2025/26年落成，可提供4,100伙單位；其次是黃大仙美東邨美東樓及美寶樓清拆重建之後，預計可於2027/28年提供2,900伙單位。

他預計政府年底公布重建之後，仍需經房委會資助房屋小組委員會討論細節，包括「提早搬遷計劃」安排、商鋪賠償等，一般房委會需要36個月時間之內處理所有受影響住戶的搬遷安排。以過去例子而言，白田邨則由宣布直至展開重建只要需要24個月。他指，附近的遷置資源又適當利用，相信這亦是房委會考慮在這個時機重建彩虹邨的原因之一。他希望政府可以爭取契機，於宏照道公營房屋項目落成之前展開重建，「如果過咗呢個黃金時間，日後再重建都係比較難。」

公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片）

立法會議員陳學鋒指，以單位數目相若的華富邨為例，重建工程分三期進行，亦需花近20年時間。他估計，由於重建牽涉安置居民的安排，房委會很大機會考慮樓宇的單位數目分期清拆，樓宇較少的區域則會列為率先重建的地方，根據發展地域的先後次序安置居民，逐步騰空地方重建。

彩虹邨樓宇於1962至1964年之間分期落成，樓齡已達60年。他說，一般「石屎」50年之後，樓宇結構安全質素會逐漸下降，故此政府應為全港所有50年樓齡以上的公共屋邨樓宇進行研究，納入重建考慮，分階段推展，才有助於改善居民的居住環境。陳學鋒認為，彩虹邨如今才開始考慮重建，已經算遲：「成個重建過程可能牽涉20年，如果50年開始研究，直至佢完全安置完成，其實已經啱啱好70年樓齡。」

▼彩虹邨舊日蹤迹▼

