彩虹邨｜報道指房委會選定重建　招國偉：規模大難一次過接收住戶

房委會正推行10個公屋重建項目，有報章引述消息指，房委會將選定樓齡達60年的彩虹邨重建，估計需時至少達20年。公屋聯會今日（6日）在電台上表示，由於彩虹邨涉及逾7,400個單位，區內難以一次過接收受影響住戶，估計難免要分期分批重建，新樓宇預料可達40層，又指不少街坊擔心單位狀況差，希望重建工程盡快上馬。



招國偉預料，重建的新樓宇可達40層。（資料圖片）

公屋聯會總幹事招國偉今日（6日）在電台節目上表示，彩虹邨位於市區，位置方便，加上樓齡較舊，估計是當局選擇該屋邨重建的理由。不過，由於彩虹邨規模大，即使是黃大仙區，或者附近宏照道正在發展的公屋項目，都難以一次過接收受影響住戶，估計難免要分期分批重建。

有報道指，房委會將選定樓齡達60年的彩虹邨重建。（資料圖片）

他續指，彩虹邨位於以往啟德機場跑道航線上，樓宇高度較矮，預料重建的新樓宇可達40層，提供較多公屋單位，但最終要視乎發展密度。

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招國偉：普遍街坊冀重建盡快上馬

招國偉續指，公屋聯會之前有曾到彩虹邨探訪，有不少老街坊均認為單位狀況差，擔心住落去有危險，因此普遍人都希望重建工程盡快上馬。他指，村內設施算完善，惟始終樓齡大，重建屬合適，建議當局重建時可加入資助房屋元素。