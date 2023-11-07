「大灣區青年發展論壇2023」助青年掌握灣區優勢 開拓發展機遇

粵港澳大灣區建設是習近平主席親自謀劃、部署、推動的國家戰略，亦是香港未來發展的重點。行政長官李家超早前表示，特區政府將於今年內成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，邀請粵港兩地具代表性的機構，包括雙創基地、大學、非政府機構、科研單位、專業團體、創投基金等加入，為有意在大灣區創業的青年提供一站式資訊、宣傳和交流平台。為鼓勵和支持青年人於大灣區發展，在上周，由大灣區共同家園青年公益基金主辦，香港經濟日報集團及大灣區共同家園發展基金聯合主辦的「大灣區青年發展論壇2023」，被納入為由香港特別行政區政府民政及青年事務局主辦「青年節@HK」的節目之一，論壇邀請多位專業人士及青年領袖，於不同領域參與討論及分享，活動吸引逾700位青年，助他們掌握大灣區發展的獨特優勢，為職業生涯規劃作好準備。



主禮嘉賓合照。(左起) 霍啟剛先生、胡章宏博士、宋來教授、麥美娟女士、黃永光先生及史秀美女士。

「大灣區青年發展論壇2023」全場大合照。

今屆論壇以「多元共融 開創明天」為主題， 為具備創新思維與多元創意的年青人，提供一個平台，融合不同領域持份者的經驗，進行分享，讓年青人探索於大灣區的多元發展空間。出席論壇的主禮嘉賓包括︰香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟女士，SBS，JP、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部副部長，一級巡視員宋來教授、大灣區共同家園青年公益基金主席（信和集團副主席）黃永光先生，SBS，JP、大灣區共同家園投資有限公司總裁，香港金融發展局董事胡章宏博士，JP、香港經濟日報集團董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美女士，以及大灣區共同家園青年公益基金常務副主席（香港立法會議員、霍英東集團副總裁）霍啟剛先生，JP。

民政及青年事務局局長麥美娟女士，SBS，JP於論壇中致辭時表示：「本屆政府一直不遺餘力地推動青年發展，並於去年12月公布了《青年發展藍圖》，整全地勾劃政府未來長期青年發展工作的理念和方針。其中，為了向有意在香港和大灣區內地城市創業的青年提供更到位的支援，民青局推出了『粵港澳大灣區青年創業資助計劃』及『粵港澳大灣區創新創業基地體驗資助計劃』。當中有不少青年創業家已經陸續落戶在不同的大灣區內地城市，充分把握粵港澳大灣區建設帶來的商機，一圓創業夢。」

香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟女士，SBS，JP，於論壇上致辭。

論壇當日，大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生在歡迎辭中，勉勵青年是香港以至國家未來發展的重要力量，希望青年把握機遇：「中央政府最近公佈的《河套規劃》，將透過港深兩地共同聯手，鼓勵更多創科企業落戶『深港科創合作區』，共同為大灣區構建國際創新人才港，充分體現國家對香港的信任和支持。」另外，主題嘉賓講者中國移動香港公司董事兼行政總裁李帆風先生，發言時提到中國數字經濟發展與人工智能的大趨勢，是各位年青人需要關注的焦點。

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生，SBS，JP，於論壇上致歡迎辭。

三大切身議題 助青年尋找發展路向

今年論壇以「多元共融 開創明天」為主題，並聚焦「創業跨領域」、「創科跨世代」及「文體跨國界」三大青年切身議題，藉著業界持份者的分享及趨勢討論，助青年人發掘創業、創科、文化及體育等領域的發展路向。

專題一：「創業跨領域」- 跨越界限開拓創業機遇

創業需要熱情和毅力，更需要創新思維。論壇邀請了香港科技園公司行政總裁黃克強先生、香港科技園公司創科培育及企業加速計劃總監粘清澤先生、Klook營運長COO暨聯合創辦人王志豪先生、GoGoX聯合創辦人關俊文先生、聯同綠芝園Farm66公司創辦人及行政總裁譚嗣籇先生與一眾年青人分享創業貼士。寄語青年應擴闊視野，定下目標，融入創新元素，將意念逐步轉化為商業計劃，並把握大灣區迅速發展的優勢，如大灣區的創業基地、創業比賽、孵化平台及創業基金等，成為青年踏上創業之路的踏腳石，同時為社會的商業模式注入創意，迎接跨越界限的未來新經濟。

專題二：「創科跨世代」- 連結各方邁向創科未來

創新科技融合不同世代的思維、經驗和專業，透過跨世代的合作與交流，達到知識的傳承和融合，讓年青一代的創新思維和技術專長得以最大發揮。「創科跨世代」邀請了香港特別行政區立法會議員（科技創新界）、香港資訊科技聯會會長邱達根先生、其士（網絡科技）有限公司總經理李煥明博士、香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授，BBS、以及博勝集團聯合創辦人暨行政總裁、2022年十大傑青潘智豪先生等嘉賓探討大灣區發展機會，值得年青人取經。加上大灣區擁有優越的地理位置、龐大的市場、豐富的資源和各種利好政策，盡顯本港科研及國際化等的優勢，推動香港成為國際創科中心並提升競爭力，為加快國家科技建設及於學術、研究及培育人才方面作出更多貢獻。

專題三：「文體跨國界」- 突破地域綻放文體力量

「文體跨國界」邀得香港話劇團桂冠導演毛俊輝教授，BBS、手工藝創作有限公司董事王祖藍先生、本地樂團及合唱團藝術總監及首席指揮林屴汧先生、以及香港劍擊運動員張小倫先生一同出席論壇分享。文化和體育能突破地域和語言的限制，連結人們的心靈。在大灣區內，香港匯聚了世界各地的藝術和文化工作者，被視為亞洲文化的樞紐，薈萃中西文化。香港青年運動員近年亦在世界體壇不斷發光發亮，因此青年人應繼續以文化藝術及體育等的軟實力，在國際舞台說好香港以至中國故事，發揮自身潛能，使國家及香港文體產業不斷蓬勃融合發展。

（資料及相片由客戶提供）