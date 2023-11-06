南韓床蝨肆虐｜首爾、仁川、大邱傳播　大學宿舍酒店戲院澡堂重災

港人熱門旅遊地點之一的南韓，近日受床蝨大舉入侵，其中在首爾、仁川及大邱等多個城市正在大肆傳播，首爾市25個轄區中，有7區報告出現床蝨，合計至少17宗。發現床蝨的不乏公共場所，包括考試院、酒店及戲院等。港人前赴當地時，應留意有關設施的清潔程度。

首爾市自上周二（31日）起，對3175個地點進行檢查，包括地方政府、木板村、古祠院等容易有床蝨的住宿設施、澡堂、桑拿浴室等。



首爾正受床蝨肆虐影響民眾日常生活。（韓國觀光社圖片）

韓聯社報道，南韓民眾對床蝨肆虐大感困擾，有乘客坐巴士看到座位不敢坐，有戲迷有看電影但不敢入戲院。大邱市啟明大學在9月有床蝨咬傷學生，當地清潔公司到宿舍進行消毒，有其他院校的大學生在繁忙的日程中，都花時間清洗宿舍床單棉被。

韓國首爾、仁川及大邱等多個城市發生床蝨大肆傳播的情況，地點包括公共場所，包括考試院、酒店及戲院等。首爾市的25個轄區，有7區報告出現床蝨，只有至少17宗報告。

韓聯社今日（5日）引述滅蟲公司說，最近2個月接到有關床蝨防治的查詢電話急增，平均每天接到兩、三次相關諮詢電話。單單在10月，該公司已在首爾市區對80處地方進行防蟲殺蟲工作。

首爾市從10月31日起，對地方政府、木板村、古祠院等容易有床蝨的住宿設施、澡堂、桑拿浴室等3175個地點進行檢查。

當局已派員對地鐵、戲院等進行防蟲工作。以首爾地鐵為例，工作人員將定期以高溫蒸氣清潔面料是布的座椅，並將分階段替換。