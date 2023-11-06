韓國床蝨肆虐首爾仁川等　民眾乘巴士不敢坐怕入戲院　政府急撲殺

韓國首爾、仁川及大邱等多個城市發生床蝨大肆傳播的情況，地點包括公共場所，包括考試院、酒店及戲院等，單在首爾市的25個轄區，有7區報告出現床蝨，報告至少17宗。愈來愈多人說，他們擔心床蝨會傳到處都是。



即使是尚未被確認有床蝨入侵的地區，也有很多居民致電政府部門查詢，擔心床蝨很可能已「蔓延到整個首爾」。

公共衛生中心不斷接到民眾電話，查詢是否可確認叮咬自己的昆蟲是否為床蝨，或是否可幫忙採取預防性檢疫措施。來電的民眾表現緊張，甚至拍下昆蟲的照片，詢問面對這種情況，有什麼是自己可以做的。

韓國仁川機場（仁川機場Facebook專頁）

想推遲外遊 返家前丟行李

韓聯社5日引述市民說，乘巴士時即使看到有空的座位都不敢使用，也不願意乘的士。

通訊社引述28歲的上班族李先生說，雖然有部電影想去看，但暫時決定不去了。這是因為他擔心如他去電影院，可能會被床蝨叮咬或把​​牠們帶回家。「他打算等電影上傳到OTT後再看。」

大邱市啟明大學宿舍也有床蝨現蹤，在設有宿舍的大學城內，大家都很擔心。

現年20歲的一名高麗大學女生稱：「聽另一所大學的朋友說宿舍出現了床蝨，我很焦慮。儘管考試期間很忙，但我還是採取行動。」她把床單和毯子拆下來、洗乾淨，做深度清潔。」

住在首爾龍山區的33歲上班族吳先生將出國旅行，他已準備床蝨驅除器、殺蟲劑、蒸汽吸塵器等。吳先生還說，「我考慮了很多，是應該取消行程還是推遲行程」。他又說回來會拋棄行李箱，回程時將個人物品放到另一個袋內拿回家。

床蝨問題倘不在短期內解決，勢將影響外國遊客對韓國的觀感。圖為2023年9月26日，韓國建軍75周年的國軍日閱兵儀式進行中，這是10年來首次在首都舉行如此大規模的閱兵儀式。（REUTERS/Kim Soo-hyeon）

滅蟲公司電話打爆

韓聯社5日引述有滅蟲公司說，最近2個月接到有關床蝨防治的查詢電話急增，平均每天接到兩、三次相關諮詢電話。但單在10月，公司已在首爾市區對80處地方進行防蟲殺蟲工作。

報道稱首爾市人口達940萬，人口密度較高，首爾市政府不敢掉以輕心，計劃緊急撥款5億韓圜（約302萬港元）應對，處理弱勢社群居住的老舊單位或大樓的蟲患。首爾市也從10月31日起，對地方政府、木板村、古祠院等容易有床蝨的住宿設施、澡堂、桑拿浴室等3175個地點進行檢查。

當局已派員對地鐵、戲院等進行防蟲工作。以首爾地鐵為例，工作人員將定期以高溫蒸氣清潔面料是布的座椅，並將分階段替換。