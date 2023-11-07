女律師告前合夥人誘使性關係案　被告求取消原告匿名令

女律師稱被律師樓外籍合夥人「情感操控」，誘使她與之發展性關係。後來她疑染上HPV，合夥人更明知而與她肛交，並稱要奪走她「最後的童貞」。女律師早前入稟區域法院，投訴合夥人違反《性別歧視條例》。合夥人要求法庭擱置女律師的匿名令，並指案件涉及誹謗性指控，合夥人卻不准匿名。案件今（7日）開庭處理合夥人申請，法官梁國安把案押後至明年1月12日再處理申請。



被告為Mariani Stefano 麥朗。（凌子淇攝）

被告指案件涉誹謗不滿准申索人匿名

申索人為以英文字母X代表，被告Mariani Stefano 麥朗。

被告的代表律師指，本案涉及誹謗性指控，申索人獲准以匿名代表，被告卻不獲匿名令，要求法庭擱置對X的匿名令。

申索人易焦慮難取指示

申索方則指，被告提交的部份證供篇幅較長，需時閱讀，亦透露精神科醫療紀錄顯示X容易焦慮，索取指示需要更多時間。法官把案排期明年1月處理擱置匿名令申請。

X聲稱怕仕途受影響順應被告

入稟狀指，X於2020年起在的近律師行任職律師，入職初期被告便主動和她接觸，並對她「情感操控（gaslight）」，令她相信二人發展關係有助升職。X指被告自稱是法律界重要人物，她為免仕途受影響故順應被告，後來在非自願情況下與之發展性關係。

聲稱曾遭被告用皮帶打

X又指，被告曾指X「擁有16歲的身形」，又會在兩人性交時用皮帶打她，以及嘲笑亞洲女性乳頭顏色。後來，X感染HPV病毒，她認為源頭來自被告，雖然醫生著她別與人性交，但被告得知後仍強行與她肛交，更說：「我現在能奪走你最後的童貞了。」X及後提出結束二人關係，並把事件告知律師樓，被告最後離職。

案件編號：DCEO11/2023