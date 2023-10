女律師稱怕遭報復及影響前途　與合夥人維持性關係　要求賠償道歉

初入職場的女律師,聲稱剛到律師樓上班後不久,一名外籍合夥人便主動接近她,並令她相信二人發展關係無傷大雅且有助升職,她聲稱受其權勢所迫,又擔心不跟從會遭報復及摧毀在法律界的前途,遂與對方維持性關係。後來她疑染上HPV,她認為源頭是該合夥人,醫生並叮囑她不能性交,她指該合夥人知情下仍在她不情願下與她肛交,並稱要奪走她「最後的童貞」。女律師感到被利用,向律師樓投訴,該合夥人最後離職,她現仍需接受心理輔導。她今(11日)透過律師入稟區域法院,指該合夥人違反《性別歧視條例》,要求對方賠償及書面道歉。



申索人為以英文字母X代表,被告為Mariani, Stefano 麥朗。

入稟狀指,X於2020年起在的近律師行任職律師;被告約於2014年加入該律師行,隸屬稅務及信託組,於2021年晉升為合夥人,2023年合約結束,轉投另一國際律師行。

女律師X入稟區域法院告前合夥人歧視求賠償。

被告令她相信兩人關係無傷大雅並有助升職

入稟狀指,兩人地位權力懸殊,雖然在工作上甚少交集,但被告會找機會和X接觸。兩人初次見面時,被告邀請她共進午膳,X指被告又會以「導師」之名脅迫和控制她,如經常邀她單獨喝酒,不順路也與她一起坐的士或Uber,她指被告又會情緒勒索及批評她,令她覺得卑微,例如嫌她的襪子噁心,又試圖令她相信兩人的關係無傷大雅,反而有助她升職。

酒吧飲酒遭強吻

她指首次性騷擾事件發生於2021年11月底,X應被告邀約到中環一間酒吧喝酒,她喝了幾杯酒後,被告突然捉住她的手說:「這裏似乎有感覺。」(It 's apparent there are feelings here.)被告之後站起來靠近她,她嘗試拒絕,被告把手搭在她的肩膀並強吻她。被告事後雖曾道歉,但語氣態度全無悔意。同日稍後時間,被告又執意陪X回律師行,又與X一同搭的士離開,並在的士上稱他很享受。

上被告家看武士刀遭脫去衣服

被告後來又在午膳時間請X到中環碼頭散步,趁機再強吻她令X大驚。同年12月,被告建議X上他家觀賞他收藏的日本武士刀,惟X甫進家門便遭被告脫去衣服及帶到床上,他並強行替X口交。

X稱維持性關係非完全自願

X稱她和被告曾維持性關係,但X稱非完全自願,而是受制於被告的權勢。被告形容他屬律師行,甚至法律界的重要人物,X認為需忍受他的行為,否則會遭到報復,摧毀她在法律界的前途。

指被告常嘲笑亞洲女性

她指被告曾形容X「擁有16歲的身形」;兩人進行性行為時,被告會羞辱她,包括用皮帶打她,並謂:「所有女人似乎都喜歡被暴力對待。」(It seems all you women like to be treated very violently)。被告亦嘲笑亞洲女性,尤其是她們乳頭的顏色。

強行肛交並稱奪其最後童貞

2022年11月,X發現感染HPV病毒,她認為最有可能的感染源頭是被告,醫生並提醒她,在短時間內不要和他人性交。被告得知此事後,仍約X到他家,並在她耳邊說:「我現在能奪走你最後的童貞了。」(Now I can take your last virginity.)然後強行與X肛交。此外,被告於同年12月在辦公室抓X的頭髮,並猛拉她的頭。

X感到被利用提出結束關係

X於2022年底感到被告只是利用她,以滿足他的性需求,遂向被告提出結束此段關係,並把事件告知律師行。本年3月,律師行要求答辯人離職。X稱她仍受事件困擾,需要輔導。

X認為被告違反《性別歧視條例》,要求他不可再作出該些歧視行為,她認為被告需向她賠償,包括醫療費和輔導費,及作出書面道歉。

案件編號:DCEO11/2023