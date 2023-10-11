女律師稱怕遭報復及影響前途　與合夥人維持性關係　要求賠償道歉

初入職場的女律師，聲稱剛到律師樓上班後不久，一名外籍合夥人便主動接近她，並令她相信二人發展關係無傷大雅且有助升職，她聲稱受其權勢所迫，又擔心不跟從會遭報復及摧毀在法律界的前途，遂與對方維持性關係。後來她疑染上HPV，她認為源頭是該合夥人，醫生並叮囑她不能性交，她指該合夥人知情下仍在她不情願下與她肛交，並稱要奪走她「最後的童貞」。女律師感到被利用，向律師樓投訴，該合夥人最後離職，她現仍需接受心理輔導。她今（11日）透過律師入稟區域法院，指該合夥人違反《性別歧視條例》，要求對方賠償及書面道歉。



申索人為以英文字母X代表，被告為Mariani, Stefano 麥朗。

入稟狀指，X於2020年起在的近律師行任職律師；被告約於2014年加入該律師行，隸屬稅務及信託組，於2021年晉升為合夥人，2023年合約結束，轉投另一國際律師行。

女律師X入稟區域法院告前合夥人歧視求賠償。

被告令她相信兩人關係無傷大雅並有助升職

入稟狀指，兩人地位權力懸殊，雖然在工作上甚少交集，但被告會找機會和X接觸。兩人初次見面時，被告邀請她共進午膳，X指被告又會以「導師」之名脅迫和控制她，如經常邀她單獨喝酒，不順路也與她一起坐的士或Uber，她指被告又會情緒勒索及批評她，令她覺得卑微，例如嫌她的襪子噁心，又試圖令她相信兩人的關係無傷大雅，反而有助她升職。

酒吧飲酒遭強吻

她指首次性騷擾事件發生於2021年11月底，X應被告邀約到中環一間酒吧喝酒，她喝了幾杯酒後，被告突然捉住她的手說：「這裏似乎有感覺。」(It 's apparent there are feelings here.)被告之後站起來靠近她，她嘗試拒絕，被告把手搭在她的肩膀並強吻她。被告事後雖曾道歉，但語氣態度全無悔意。同日稍後時間，被告又執意陪X回律師行，又與X一同搭的士離開，並在的士上稱他很享受。

上被告家看武士刀遭脫去衣服

被告後來又在午膳時間請X到中環碼頭散步，趁機再強吻她令X大驚。同年12月，被告建議X上他家觀賞他收藏的日本武士刀，惟X甫進家門便遭被告脫去衣服及帶到床上，他並強行替X口交。

X稱維持性關係非完全自願

X稱她和被告曾維持性關係，但X稱非完全自願，而是受制於被告的權勢。被告形容他屬律師行，甚至法律界的重要人物，X認為需忍受他的行為，否則會遭到報復，摧毀她在法律界的前途。

指被告常嘲笑亞洲女性

她指被告曾形容X「擁有16歲的身形」；兩人進行性行為時，被告會羞辱她，包括用皮帶打她，並謂：「所有女人似乎都喜歡被暴力對待。」(It seems all you women like to be treated very violently)。被告亦嘲笑亞洲女性，尤其是她們乳頭的顏色。

強行肛交並稱奪其最後童貞

2022年11月，X發現感染HPV病毒，她認為最有可能的感染源頭是被告，醫生並提醒她，在短時間內不要和他人性交。被告得知此事後，仍約X到他家，並在她耳邊說：「我現在能奪走你最後的童貞了。」（Now I can take your last virginity.）然後強行與X肛交。此外，被告於同年12月在辦公室抓X的頭髮，並猛拉她的頭。

X感到被利用提出結束關係

X於2022年底感到被告只是利用她，以滿足他的性需求，遂向被告提出結束此段關係，並把事件告知律師行。本年3月，律師行要求答辯人離職。X稱她仍受事件困擾，需要輔導。

X認為被告違反《性別歧視條例》，要求他不可再作出該些歧視行為，她認為被告需向她賠償，包括醫療費和輔導費，及作出書面道歉。

案件編號：DCEO11/2023