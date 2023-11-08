勞工處今明兩日設招聘會　市民認為外勞需培訓　本地勞工佔優

勞工處於今（8日）、明兩日在深水埗西九龍舉行職場新機遇招聘會，兩日約共40間機構參加，合供提供超過2600個職位空缺，包括工程師、糕餅師、保安主任、倉務員等。有市民指，不擔心輸入外勞會影響就業機會，因為公司需花額外時間和金錢培訓外勞，加上他們未必熟識香港文化，相信本地勞工仍然具有一定的吸引力。



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勞工處舉辦的招聘會於深水埗西九龍中心舉行，早上吸引不少市民到場查詢，由於場地空間較細，他們一度要輪候入場。

曾從事餐飲服務業的陳先生表示，已求職約半年不果，現時行業傾向聘請女員工，加上自己年過40歲，有感難再做回「老本行」，所以轉為應徵倉務員等工作。被問到政府輸入外勞會否有礙本地人求職時，他指，企業聘請外勞需要資源培訓，「一般飲食業嚟講，如果請外勞，其實又唔係真係咁熟悉呢個環境，又要磨合，佢哋用嗰個培訓資源都唔低」，因此相信本地勞工仍具一定競爭力。

一早就有不少市民到場查詢，由於展內空間有限，市民需要在展外排隊等候進入。（鄧宇詩攝）

辦公室助理欲轉行做保安 稱行業多空缺

市民陳女士表示，最近辭去辦公室助理一職，希望轉行投身保安行業。她稱，留意到行業內有不少空缺，因此不認為難以就職，反而更著重於工作時間。她表示，輸入外勞會造成威脅，擔心會較難尋找工作，「人手多咗，競爭多咗。」

太古可口可樂助理人力資源經理當楊艷婷指，公司約有10至20個空缺，部分為需要專業牌照的職位，例如司機、會計等。她指，今次招聘會人流比想象中多，但對比疫前的招聘會，人流較為少。