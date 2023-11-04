勞工處辦Chill級市集　青年賣自家品牌精品　首嘗尖沙咀擺檔經驗

勞工處青年就業起點（Y.E.S.）主辦的「Chill級市集2023 - 青年創業實戰日」今明兩日（4日及5日）在尖沙咀美麗華廣場一期中庭舉行，現場近20個攤檔各有特色，有賣木製工藝品、派對精品、原創桌遊等的攤位。活動培訓導師也形容今年攤檔多元化，且大多已趨成熟。不少檔主均早有擺市集的經驗，但他們指，活動有培訓及諮詢，教他們準備擺市集，有別於以前「全部靠自己」，相信今次經驗有助未來繼續擺市集。



勞工處青年就業起點（Y.E.S.）每年均會舉辦青年創業實戰日，為有意或正在開拓手作／創意產品零售業務的青年人提供免費培訓及試業平台。今年的參加者經過面試、培訓課程、顧問諮詢，今日正式在尖沙咀美麗華廣場一期中庭擺市集。

自僱零售達人洪健崴大讚：（品牌）即使第一次參與都已經幾成熟

與Y.E.S.多次合作的自僱零售達人裝備課程講者、跨媒體製作人洪健崴表示，今年收逾90份申請，屬歷來最多，今年市集不止多元化，大部份品牌很成熟，「有啲即使第一次參與（市集），都已經幾成熟。」

近20個各有特色的攤檔中，檔主Wing與朋友創立的品牌Rosy Date 主打派對家品及精品，有卡牌般的開瓶器、各種形狀的不繡鋼冰粒、禮炮、酒杯等。

Wing提到，去年底開始推出不同產品，亦有在其他地方擺市集，但她說尖沙咀擺市集的租金貴、檔期緊張，以往無機會試，今次參與活動正是好機會讓她一嘗在尖沙咀擺檔。

今日首日開檔，Wing亦很快迎來第一宗生意，一位外地旅客在她的檔攤購入一套心型的不繡鋼冰粒，準備送予快將結婚的女兒作新婚禮物。Wing表示，希望尖沙咀擺市集，生意額能較以往在其他市集多一倍。

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另一攤檔Moodies則主打香薰蠟燭、擴香石等產品，檔主倩盈以往同樣有在其他地方參與市集，一直想試在尖沙咀擺檔。她又分享，今午於其攤檔前駐足揀選產品的人比想像中多，且消費意欲高，認為擺檔情況理想。

有導師教學 香薰蠟燭攤檔：有別於以前擺市集全部靠自己

她又指出，活動有培訓及諮詢，過程中導師會教學員準備擺市集，包括在攤檔擺位、貨量、定價等方面均會作出提點，有別於她以前擺市集「全部靠自己」，又指這些經驗會有助她未來擺市集。

本地桌遊設計工作室及出版商z000 studio 也帶同幾款桌遊來參與市集，創辦人Donald提到即使以往也有到海外參展、參與書展，在推廣上仍感到困難，冀參與市集令更多人接觸到他們的桌遊。

以木製工藝品參與市集的活童木舍，原本是一間提供親子木作班的機構。創辦人之一Winnie說，現場的產品全部是為今次參與市集而設，想借今次機會一探其木製工藝品的市場。她續說，明日會推出平日木作班的材料包，客人買回家後可親自製作。

「Chill級市集2023──青年創業實戰日」詳情

日期: 2023年11月4及5日(星期六及日)

時間: 下午1時至9時

地點: 尖沙咀美麗華廣場一期中庭

地址: 尖沙咀彌敦道132號（港鐵荃灣線尖沙咀站B1出口）