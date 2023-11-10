醫生梁家騮假期工作獲賠176萬毋須徵稅　終院裁定稅局上訴得直

前立法會醫學界議員梁家騮，因不滿公立醫院醫生在休息日或假期候召（on-call）不獲補假或補水，遂向法庭提告，其後獲賠176萬，但稅局卻就賠償金徵稅。梁再興訟挑戰稅局決定，獲判勝訴。稅局早前提出終極上訴，終審法院今（10日）頒下判詞，



上訴人爲稅務局局長，答辯人則是醫生梁家騮。案件源於梁欲推翻稅局將賠償額納入其年度薪俸稅計算中的決定，高等法院及上訴庭均裁定梁勝訴。稅局不服判決，向終院提上訴。

稅局認為員工在休息日或假期候召 屬提供受僱服務 補償金額應課稅

本案爭議點在於，根據《稅務條例》第8條，當僱主要求僱員在休息日和假期工作，令他們喪失合約規定的權利，僱主向僱員支付的金額是否屬於「從受僱工作所得的入息」?

稅局一方早前陳詞指，醫管局讓員工在休息日或假期候召，即是要求員工提供受僱服務，他們獲補償的金額應予課稅。但梁一方則認為，醫管局就員工失去假期作出賠償，不屬於僱員提供服務的薪酬，稅局不應徵稅。

案件編號：FACV 5/2023