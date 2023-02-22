醫生梁家騮補水獲賠176萬　稅局求付稅　上訴庭兩法官裁稅局敗訴

立法會醫學界前議員梁家騮指公立醫院醫生，在休息日或假期候召（on-call），應可獲補假或補水，他於2009年在終審法院中終極勝訴，獲賠176萬元，但稅局卻認為有關款項也要納稅。梁不滿稅局決定，前年提出上訴並被裁定勝訴。稅局再早前就此提出上訴，上訴庭今（22日）頒下判辭，其中兩名法官認為這賠償不屬於薪酬的一部份，故梁毋須就此繳稅，另一法官則不同意說法，最後3位法官以2比1較大比數裁定稅局敗訴，判決維持不變，即稅局不能向梁的賠償徵稅。



本案源先的上訴人為梁家騮，他欲推翻稅局將賠償額納入其年度薪俸稅計算中的決定，並於2021年獲高院法官陳健強裁定勝訴。是次申請則由答辯人稅務局局長作出。

梁家騮醫生在2009年已在終審取得終極勝謕，可獲賠176萬元。（資料圖片）

賠償金非合約一部份

上訴庭副庭長關淑馨在判辭指，是次上訴爭議點，在於該筆176萬元賠償金，究竟是如稅局所指是薪酬一部份，抑或如梁所言屬賠償。雖然梁索償與合約條款有關，但賠償金並非合約一部份，而是因為醫管局剝奪他在休息日及假期候召缺勤的權利，故需就此補償。正如原審法官陳健強所言，梁不應再爲他未獲休息日所得的賠償交稅。

持相同意見的法官指梁已就薪金交稅

法官張澤祐亦同意關官看法，並指稅局也同意，倘若醫管局以補假方式補償，梁便不用納稅，故在梁已就薪金交稅的情況下，他再需補償金納稅或會構成雙重徵稅。

另一法官認為賠償屬薪酬一部份

不過另一法官林雲浩則認為，醫生在休息日若被編排需作候召，該天便不應被視作休假，有關賠償金是根據醫生日薪計算所得，等同醫管局尚未支付的薪酬，因此認同稅局所指，賠償金屬薪酬一部份。三位法官最終以大比數裁定，賠償金不應被視作為薪酬，因此梁不需就此繳稅，維持原判。

案件編號：CACV278/2021