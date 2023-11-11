MIRROR演唱會｜案件明年10月審　Mo父願顯公義：傷者一直忍受痛苦

男團MIRROR去年7月於紅館舉行演唱會期間發生事故，工程總承辦商「藝能工程有限公司」2男1女被落案起訴，案件周四（9日）在區域法院再訊，並定於明年10月16日進行18日審訊。在意外中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父親、牧師李盛林今日（11日）在新一封代禱信指，案件明年10月始開審，可是傷者仍一直在治療中忍受皮肉和心靈的苦而得不到真正結果，祈願公義彰顯，還阿Mo及傷者們一個公道。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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Mo父祈願公義彰顯 還阿Mo及傷者們一個公道

Mo父李盛林在代禱信指，演唱會屏幕事故雖於去年有調查結果，但有關單位及被控人士均不認罪，要再拖到明年10月16日再開審，可是傷者仍一直在治療中忍受皮肉和心靈的苦而得不到真正的結果。Mo父祈願公義彰顯，還阿Mo及傷者們一個公道。

至於阿Mo近況，Mo父稱阿Mo去年因神經重創，需要用尿喉尿袋幫助排尿，今年8月雖然已摘除尿袋，但因四肢不能活動，個人衞生仍需要倚仗護理協助，感恩是不受尿道炎威脅。Mo父祈願阿Mo控制大小便的括約肌能漸漸適應自主活動，頸椎神經也能夠早日通達，整體個人衞生可以逐步自我照顧。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 68 (20231112)

『我在急難中求告耶和華，祂就應允我，把我安置在寬闊之地。』(詩篇118:5)

(一) 啟言(Mo)*

1) 「去年今週代禱信(16) – 2022年11月13日」* - 嘗試作前後一年的比較：

a) 「不認罪？！」： 演唱會屏幕事故雖於去年有調查結果，但有關單位及被檢控人均不認罪，卻要再拖到2024年10月16日再開審，*可是傷者仍一直在治療中忍受皮肉和心靈的苦*而得不到真正的結果。

(禱告)：* 祈願公義彰顯，還阿Mo 及傷者們一個公道。

b) 「個人衛生」：去年因神經重創，需要用尿喉尿袋幫助排尿，今年8月雖然尿袋已摘除，但因為四肢仍不能活動，個人衛生仍需要倚仗護理協助，感恩的是不受尿道炎的威脅。

(禱告)：祈願控制大小便的括約肌能漸漸適應自主的活動，頸椎神經也能夠早日通達，整體個人衛生可以逐步自我照顧。

2)「瞭解阿Mo治療的儀器 9 – 站立輪椅Standing Wheel Chair 」*

(簡介)

「工作原理」：

站立式輪椅針對初期中風或是頸椎脊柱受創的傷患者，為他們提供更適切的復康治療。研究發現，人如果每日能增加站立的次數及時間，可以提供身體有以下九項益處。

(一)促進血液循環；(二)改善心肺功能；(三) 改善排便；(四) 改善泌尿系統； (五) 防止肌腱收縮；(六) 預防及治愈壓瘡；(七) 減少肌肉痙攣；(八) 減少關節僵硬；(九) 提高骨質密度。

「感恩與療效」：

1) 在治療的早段時間，這部企立輪椅是阿Mo使用「外骨骼」(exoskeleton)之前所使用，目的是幫助他習慣從坐姿到站立的適應，*提升個人體質*，以便再轉到「外骨骼」的治療。

2) 在過去短短只是使用了兩三週之後便嘗試從「站立輪椅」轉到「外骨骼」。在過程之中藉這兩個儀器幫助下，*上述的九個益處和療效都有顯著的改善。*

(二) Mo爸媽

1) 「耶穌信仰的真實」：在這一年多的時間一步一驚心的艱苦經歷，更體驗信仰的實在…

a) 外在的行為反映內在的信仰 (雅各書2:18)

b) 信心會使我們在基督耶穌的大能下，完成那些看似不可能的大事 (馬太福音 21:18-22)

c) 我們品格的改變是因為聖靈活在我們裡面，使我們結出生命的果子 (加拉太書 5:22-23)

在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能，也體驗到「傷患者的無助，祈求創造主安慰和醫治」。