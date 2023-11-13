首位華人市政局主席張有興半世紀珍貴藏品捐中大　數碼化供研究

首位華人市政局主席張有興2022年1月離世，其女兒、著名時裝設計師張天愛今日（13日）將父親大批珍貴藏品捐贈中大圖書館，涵蓋1962至2012年半世紀的珍貴檔案，包括逾150份書信、80篇演講辭、最早出版物以及逾200幅照片及錄影片段。



中大圖書館未來會將藏品的詳細資料放在圖書館平台供公眾及研究者查閱使用，預計2024年第一季完成，並推行數碼化計劃，讓世界各地研究者可使用資料。



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藏品包括150份與港督、特首及英國政府書信

中大圖書館特藏主任李敬坤介紹，藏品涵蓋1962至2012年半世紀的珍貴檔案，大致分四類，包括逾150份有關張有興與香港總督、香港行政長官、香港政府部門、立法局及英國政府的書信；80篇演講辭，其中包括1962年出版的Hong Kong Tomorrow ；張有興在1980年代在市政局、立法局以及「過渡期的立法行政兩用」的演講辭。

藏品亦有最早出版物，包括市政局及立法局會議記錄 、《中英聯合聲明》和《基本法》相關出版物、香港回歸活動場刊及邀請卡、報刊訪問與發表文章。另外，藏品包括逾200幅於1975年至2011年的照片，例如與國務院港澳辦公室主任姬鵬飛、英國時任首相戴卓爾夫人等知名人士見面，以及在社區服務、市政局、立法局活動及錄影片段。

料2024年首季完成編製目錄

李敬坤表示，未來會建立一個詳細目錄，將詳細資料放在圖書館平台供公眾及研究者查閱使用，預計2024年第一季完成，以及舉行推廣活動，例如在社交媒體推廣以及展覽，最後推行數碼化計劃，將資料掃描後，讓世界各地研究者可利用資料。

張天愛：父親是英雄，有很強責任感

張有興女兒張天愛出席儀式時致辭時說：「為了紀念我父親的藏品，他在中文大學留下的遺物，是我一生中最好的禮物。」她提及父親是她的英雄，有很強的責任感，曾告訴她「為人類服務是一生中最好的工作」。

中大圖書館館長文奈爾則表示，張有興創造了歷史，是一個歷史人物，「我特別感興趣的是，他一生都在強調他如何看待未來，以及他如何承擔改善人們生活的責任。」他亦表示張有興家人選擇捐贈藏品予中大，對中大而言非常榮幸。