軍裝警11.15起西九巴士巡邏　消息：陶輝策劃推動　冀提升機動性

警隊西九總區會在明日（15日）起推出試行計劃，不定時安排軍裝警員登上巴士巡邏，近期未見有明顯的巴士罪案，究竟「巡邏」計劃用意為何？



《香港01》曾向警隊中人打探，今次計劃率先在西九龍試行，背後策劃者正是西九龍總區指揮官陶輝（Rupert Dover），除了打擊巴士罪案，更重要是提高前線機動性。



有警官分析，西九龍案件一向「重災」，人手及警車有限，油尖旺區多巴士線有交通之利，「一跳車即刻跑去現場」。據悉，警方在試行一段時間後，再檢討研究是否擴展至其他總區。



冀改善警民關係 巡邏以融入市面

綜合警隊各方消息，陶輝在反修例示威後，一直推動「復常」，鼓勵前線警員多接觸市民，改善警民關係，陶輝早前在警隊高層會議上，曾提出推動「巴士巡邏」計劃，用意讓警員融入市面，同時可以提高機動性。

西九龍多「call」 衝鋒車有限 「步兵」需時

有警官分析，試行計劃不止於「巴士巡邏」，近年前線警員人手不足，西九龍一向多「call」，惟衝鋒車數量有限，「步兵」趕赴現場需時，「油尖旺巴士線多，喺彌敦道上架巴士，去到附近就跳車，就算係內街跑過去都好快」，相比起地鐵站「一頭一尾」，巴士更有效率。

亦有前線警員指出，軍裝警乘搭交通工具執勤非罕見，市民經常在港鐵車廂內見到警員，今次只是「提醒」市民，警員會乘搭公共交通工具，避免不必要麻煩，同時可以提高阻嚇力，防止巴士罪案。

▼警方示範上巴士巡邏的宣傳片▼

