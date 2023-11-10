警方拍片指將登上巴士巡邏　九巴通告指軍裝警員上西九龍區巴士

旺角警區昨日（10日）發布影片，稱為防止罪案發生，警方除了日常在街通巡邏外，未來也會登上巴士巡邏，提醒市民在巴士上見到警員不需覺得奇怪。據悉警方上車巡視的巴士涵蓋所有專營巴士公司，包括九巴及城巴。



網上流傳一張九巴內部通告，稱本月15日起直至另行通知，警務處會派軍裝警員不時於西九龍區域公共巴士巡邏，並提醒車長，警員巡邏登車時毋須繳付車資。



警員拍片提醒乘客毋須覺得奇怪

旺角警區Facebook昨日發布一段宣傳短片，指市民大眾常乘搭公共交通工具，警察也會不定時在各類公共交通工具上巡邏，提升對市民生命財產的保障。

短片有警員指，警方除了日常在街通巡邏外，未來也會登上巴士巡邏，提醒市民在巴士上見到警員不需覺得奇怪，並重申警方絕不容忍及姑息任何犯罪行爲。

九巴內部通告提車長警員巡視時毋須付車資

網上流傳一張九巴及龍運今日（10日）發出的內部通告，稱本月15日起直至另行通知，警務處會派軍裝警員不定時在西九龍區域的公共巴士巡邏，並通常會在巴士站登車及下車，巡邏範圍包括路經彌敦道、長沙灣道、荔枝角道、青山道及元洲街路線巴士。

通告提醒車長，如經上述道路遇上軍裝警員示意登車進行迷邏時，應按警員指示配合，巡邏登車期間警員毋須繳付車資。