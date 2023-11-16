疑買病貓爆糾紛　27歲女涉網上披露賣家身份　違「起底」罪被捕

私隱專員公署今（27日）在九龍拘捕一名27歲中國籍女子，被捕人士疑因小貓的健康問題向賣家提出退款，但金額上未達共識出現糾紛，涉嫌在未經當事人的同意下，披露其姓名、照片、部份電話號碼等個人資料，違反《私隱條例》第64條規定。公署提醒市民，不應因為金錢糾紛而「起底」，強調「起底」屬嚴重罪行，一經定罪最高可罰款100萬元及監禁5年。被捕女子已獲准保釋，案件仍繼續調查中。



▼2023.02.09 私隱專員公署公布就「起底」展開12次拘捕行動▼



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社交媒體披露賣家私隱 作負評及指控

私隱專員公署的調查顯示，被捕人士曾於2022年底向事主購買三隻小貓，其後因當中一隻小貓的健康問題，向事主提出退款。惟二人因金額上未能達成共識出現糾紛。直至2023年5月，有人在社交媒體平台的公開群組內，發布一條包含事主個人資料的帖文，並作出負面的評論和指控。

被披露的個人資料包括事主的中文姓名、照片、部份電話號碼及曾居住的地區。私隱專員公署今日拘捕一名27歲中國籍女子，現已獲准保釋，公署會繼續調查案件。

私隱專員公署並提醒市民，不應因為金錢糾紛而「起底」，又指「起底」無助解決任何問題，相反往往令衝突升級。（資料圖片／林靄怡攝）

「起底」最高可罰100萬元及監禁五年

私隱專員公署並提醒市民，不應因為金錢糾紛而「起底」，又指「起底」無助解決任何問題，相反往往令衝突升級。公署強調「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。