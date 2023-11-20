滙豐擬讓用家停用無卡交易　專家稱有效阻無授權交易　惟仍有風險

滙豐表示，由於詐騙個案上升，在未來數月會讓客戶選擇停用無卡交易或設定相關交易限額，並透過流動理財應用程式，代替以短訊提供一次性密碼作網上交易認證，加強保障信用卡用戶防騙。據了解，實行方式並非一次性停用，客戶可在有需要時開啟相關功能。有網絡安全專家認為，此方式如配合禁用螢幕截圖功能，有效保障用家安全，但若用家手機被駭入，仍有機會被偷取信用卡資料。



滙豐今日（20日）表示，在未來數月，可讓客戶選擇停用無卡交易或設定相關交易限額，並透過流動理財應用程式，代替以短訊提供一次性密碼作網上交易認證。據了解，實行方式並非一次性停用，用家可在網購時「開啟」信用卡，當網購完畢後「停用」信用卡。

方保僑：如配合禁用螢幕截圖 有效阻無授權交易

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑就認為，相關措施能保障到市民避免被盜卡。他解釋，市民在網購時不幸進入釣魚網站，駭客就可以看到用家的所有資料包括信用卡卡號、姓名甚至一次性短訊密碼，駭客可無限次盜用相關信用卡，不過近日滙豐應用程式已禁用螢幕截圖以及錄影功能，因此即使用家手機被駭入，駭客亦無法見到應用程式的畫面，令未有授權的交易無法完成。不過他指，若用家手機被駭入，仍有機會被偷取信用卡資料。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片／夏家朗攝）

被問到相關措施會否對用家造成麻煩時，他指，「永遠保安同易用係兩個極端。」他又建議，其他銀行亦可暫停截圖功能，避免用家被盜用資料。