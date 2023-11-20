滙豐計劃可主動讓客戶停用無卡交易　強調非存在潛在漏洞

本港詐騙事件顯著增加，滙豐（0005）表示，在未來數月，會讓客戶停用無卡交易或設定相關交易限額，並透過流動理財應用程式，代替以短訊提供一次性密碼作網上交易認證，加強保障信用卡用戶防騙。



強調非存在潛在漏洞

據了解，有鑑於疫後網上騙案大增，為保障網上使用信用卡安全，滙豐可讓客戶主動選擇，是否需要停用無卡交易功能；另外，該行又發現不少騙徒，會盜取市民短訊一次性密碼，為應對相關事件，滙豐亦有意透過流動理財應用程式，代替以短訊提供一次性密碼作網上交易認證，以策安全。

其強調，當中實行相關新措施，只為應對層出不窮騙案，而非該行在信用卡支付上，存在任何潛在漏洞。而實行詳情，將於稍後公布。

詐騙數目按年升超過五成

今年上半年詐騙數目按年升超過五成，當中逾75%是網絡詐騙，總損失金額達26.9億元。滙豐表示，香港客戶今年首9個月舉報的詐騙案件中，與購物相關的佔45%，投資相關的佔21%。為加強客戶保障，滙豐香港今年在防詐騙科技的投資較去年增七成。

滙豐舉行「呃Fair」防騙藝術展

另外，滙豐亦將於明日起（21日）至12月11日在啟德商場AIRSIDE舉行，舉辦全港首個由銀行策展的防詐騙藝術展「呃Fair」，藉以提升公眾防騙意識。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，網絡詐騙日益嚴重，必須透過客戶教育和有效保障，才能獲得客戶信賴及應對罪案。