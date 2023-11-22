房協居屋朗然｜呎價創新高貴同區居屋兩成　房協：市區半山配套佳

房協今日（22日）宣布以市價62折推售觀塘安達臣道資助出售房屋「朗然」，是相隔六年後，再有項目推售。「朗然」合共有422伙，售價介乎255.5萬至645.6萬元，平均呎價為8,916元。雖然「朗然」的折扣率與房委會今期居屋看齊，惟呎價卻較今期同區項目最高多近三成，呎價亦創下房協資助出售房屋計劃的新高。

房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦表示，項目設有會所和配備家電，交樓標準較房委會居屋高，而項目位於「市區半山」，亦有較完善交通，不應與其他地區的項目比較，亦對朗然的銷情有信心，相信仍會有很多人申請。



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「朗然」合共提供422伙，面積介乎303至658平方呎，將以市價62折推售，與房委會的「居屋2023」看齊，售價介乎255.5萬至645.6萬元，呎價則為8,212至9,812元，平均呎價為8,916元。

觀塘安達臣道前石礦場為新發展區，是近年資助出售房屋「大戶」，房委會近兩期居屋亦推出4個該區的屋苑，以樓花方式發售，包括今期的安楹苑、安樺苑、安麗苑，以及上期的安秀苑，當中折後售價以安秀苑最低，平均呎價僅6,590元，而今期的三個項目的平均呎價則介乎7,030至7,370元。

換言之，朗然較房委會「居屋2023」的同區項目，平均呎價貴至少兩成，較去年的安秀苑更貴逾35%，成為該區目前最貴的資助出售房屋。

▼居屋2023，三個安達臣道居屋項目▼



翻查資料，房協自2012年起，推出資助出售房屋項目，至今已推售五個項目，撇除今期的「朗然」，其餘項目為屯門「翠鳴臺」、將軍澳「翠嶺峰」、沙田「綠怡雅苑」，以及青衣「綠悠雅苑」，當中呎價最貴的為將軍澳「翠嶺峰」，平均呎價為8,700元，換言之，「朗然」已創下房協資助出售房屋的呎價新高。

若連同房委會的居屋比較，今次項目亦是復建居屋以來，平均呎價第六貴，但首五位的地區分別為啟德、長沙灣、鑽石山和北角，有關項目均有海景或位處市中心，本身已有一定吸引力。

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被問到「朗然」項目較貴，會否影響到其吸引力，房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦則表示，朗然的定價與居屋有差距，是因為房協的交樓標準較高，單位並非以「清水樓」出售，日後會配備基本裝修和家電，項目亦有會所、健身室等設施，強調當局已透過市場評估定價。

至於近日有私樓以貼近居屋售價出售，柯靄邦則表示，「我哋呢個單位嘅位置同另外一啲樓盤嘅位置有不同，我哋喺係市區半山，成個配套、所有配置都係有分別，所以唔可以直接咁去比較。」

房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦。（黃浩謙攝）

他續指，房委會「居屋2023」亦錄得18萬宗申請，反映港人仍有置業需求，「只要佢有負擔能力、供得起，其實仲係有好多人係想買樓」，故對朗然的銷情有信心，強調資助出售房屋的客路有別，需求亦無私樓般複雜。

房委會近日推出「家有初生優先選樓計劃」，房協會否跟隨成為焦點，他則表示，房協一直在配屋上，並不會因家庭成員而有特別編排，故暫未有計劃跟隨政府的鼓勵生育措施，日後會再視乎情況考慮。

對於房協未來的項目，他則透露，房協目前正發展六個資助出售房屋項目，當中有五個項目正在興建，餘下一個亦正在規劃中，預計最快明年底才再有新項目推售。

招國偉。（資料圖片）

公屋聯會總幹事招國偉表示，雖然朗然的平均呎價較「居屋2023」的同區項目高，但認為房協並非以「清水樓」交樓，亦有會所，整體質素較高，故售價「冇可能平過房委會」，認為將裝修費用計算在內後，兩者的價錢相差並非太多，形容「定價都唔係太離地」，而近期劈價出售的私樓，地理位置亦非優越，在市場仍有一定置業需求下，房協可在房委會和私樓之間，提供「多一個選擇。」

惟他坦言，觀塘安達臣道前石礦場現時的交通規劃有欠完善，朗然亦是繼安秀苑後，下一批入伙的項目之一，準業主或需要做「開荒牛」，欠缺海景亦有機會進一步降低吸引力，但他特別提到，房協的項目並不設「家有長者」優先揀樓，一般家庭和單身人士的揀樓次序亦非排到最後，相信對年輕市場有一定吸引力，尤其是在房委會居屋「敗走」的單身人士。