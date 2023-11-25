區議會選舉｜蕭澤頤：各票站至少駐兩警　每區設快速應變部隊

區議會選舉將在兩周後舉行，警務處處長蕭澤頤今（25日）出席警察學院結業會操後表示，警方在選舉日會於各票站至少有兩名警員駐守，而各警區也會有快速應變部隊處理突發事件。至於近日兩宗較受關注的騙案，包括賣「香肉」案，以及東瀛遊遭盜用名稱案，蕭澤頤表示仍在調查。



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區議會選舉將在兩周後舉行，警務處處長蕭澤頤今（25日）表示，警方在選舉日會於各票站至少有兩名警員駐守，並會在策略性位置加強高調巡邏，以及調派便衣警員視察有無可疑人士，而各警區也會有快速應變部隊處理突發事件。

今年首9個月騙案數 按年增51%

至於近日兩宗較受關注的騙案，包括賣「香肉」案，以及東瀛遊遭騙徒盜用名稱案，蕭澤頤表示，兩宗案件仍在調查，警方網絡安全及科技罪案正就有大型旅行社案，初步諮詢和調查。

蕭澤頤表示，本港今年1至9月有29,650宗騙案，涉款50億元，佔整體罪案44%，較去年同期上升了51%。他又指，防騙應用程式「防騙視伏器」 今年5月推出至今已錄19萬人次下載，但他認為相關數字仍未足夠，呼籲市民下載。

警隊內地招募 至今已有137人加入

警隊去年11月開始在北京、廣東、福建等內地城市舉行招募活動，蕭澤頤表示，至今已有686名在內地讀書的香港學生投考，當中137人已加入警隊；而警隊在今年5月調整投考條件後，至今警員投考人數，亦去年同期增加約64.5%，見習督察投考人數而則增加近60%。

另外，截取通訊及監察事務專員楊振權在結業會操致詞時表示，近年有少數別有用心的人在網上或透過外地媒體，用謊言抹黑警隊，希望結業學員不要感到不快或氣餒。

他又指，絕大部份的香港市民都是支持、愛護以及尊敬香港警隊，但此愛護、支持和尊敬並不是從天而降，而是警隊經過的努力而獲取得來，相信結業警員可以繼往開來，保障香港和國家的安全。