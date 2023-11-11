區議會選舉｜胡英明：投票日總動員落區執法　警告呼籲投白票違法

改制後的首場區議會選舉將於下月10日舉行，399名候選人昨日獲確認提名有效，全數入閘。廉政專員胡英明今日（11日）接受傳媒專訪表示，提名期至今未接獲任何投訴，亦不會猜測候選人要爭取三會提名所增加的賄選風險。他透露，廉署將於投票日總動員，派出約800人駐守票站和分區辦事處等，即場處理投訴，警告呼籲不投票或投白票，均屬違法行為，當局將嚴正執法，打擊任何操控或破壞選舉的行為。



廉政專員胡英明。（資料圖片）

選舉日動員逾800名廉政人員駐守票站

胡英明接受有線新聞節目《有理有得傾》表示，廉政公署在區議會選舉提名期至今未有接獲任何投訴。被問到新選舉制度下，候選人要取得三會提名，會否增加賄選風險，他則指不會作出無根據的猜測，強調廉署負責執行《選舉舞弊及非法行為條例》，以防範不法份子破壞、控制選舉。

他續指，當局在新法例實施兩年來，一直嚴格執行選舉法例，並成功起訴10人，全部被定罪，相信當局的執法行動和法庭的判決，已向公眾發放非常重要的訊息，並警告所有破壞或控制選舉的行為，例如呼籲投白票、投無效票，或很網上轉載相關訊息均屬違法行為，又指當局已因應區議會選舉展開教育和宣傳工作，並會在選舉當日總動員、調派逾800名廉政人員駐守票站和分區辦事處等執法、處理查詢和投訴，規模有機會較以前更大。

國際廉政學院目標辦30個課程 訓練2千人

《施政報告》提到，廉署將成立香港國際廉政學院，為本港公私營機構及海外反貪機構提供課程。胡英明表示，當局將以北角總部大樓其中兩層及屯門訓練營作校址，而學校的關鍵績效指標（KPI）則是明年全年舉辦20個海外課程及10個本地課程，目標是訓練二千人。

他又提到，反貪課程並非武林秘笈，不能全球通用，故學院將會為每個行業度身訂造反貪課程，例如財務調查課程將會邀請財務專家分享，強調並無固定班底，「始終唔會一個拳譜打曬，亦都唔會一個同事講曬，冇可能，我哋希望用專家式去講。」

至於是否有需要增加撥款，他則表示，當局現時僅以內部資源營運，已有一定成果，正爭取更多資源，希望做到更多。