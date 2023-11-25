TVB無綫電視或最快下周公布85台變動　據悉有員工被辭退或調職

無綫電視(TVB)調整頻道及裁減人手的消息近日不斷，據悉，相關安排最快下周有宣布，變動較大的料涉及85台「無綫財經體育資訊台」，據悉該頻道部份財經節目將調往82台J2頻道播放，有85台員工已收到被辭退或調職通知，正在最後修訂。



無綫電視近一周仍未有回應查詢。通訊事務管理局辦公室的今晚（25日）回覆稱，至今沒有收到無綫電視有關交還頻道或改動頻道編排的申請。



無綫電視（TVB）近年出現多次人事變動。（資料圖片）

通訊辦：至今未收到無綫電視有關申請

據了解，無綫電視85台「無綫財經體育資訊台」將裁減一批員工，涉及編輯、記者、剪片等，該頻道原有節目《日日有樓睇》、《交易現場》將改於J2播放。無綫最快下周就5個頻道及正經營頻譜公布新安排。

早於上月下旬已有傳無綫擬裁員，亦有指無綫擬停運85台，當時無綫稱並未向通訊局交增減頻道申請。通訊事務管理局辦公室的今晚回覆稱，至今沒有收到無綫電視有關交還頻道或改動頻道編排的申請。

3月曾宣布裁減5%員工 big big channel停運

85台現播放多個財經、時政和體育節目，包括《財經透視》、《交易現場》、《體育新世界》、《有理說得清》、《講清講楚》等，亦會直播體育賽事。除了無綫自行製作的節目，該台亦有播放馬會的《賽馬直擊》、《六合彩》和《聽日有馬跑》。

翻查資料，無綫電視3月已宣布會裁減5%員工，並改善管理節省開支，目標節省2.6億元年度營運現金支出，其中2017年建立的影片及社交平台「big big channel」5月2日結束。

( Big Big Channel 官網截圖 )

上半年255員工離職 開支減7700萬

根據無綫的《2023年度中期報告》，自3月公布削減內容製作預算及員工成本後，已在降低成本方面有「重大進展」，當中僱用的全職員工已較去年底減少6.6%至僅3,599人，變相在今年頭半年，已有255人離職。

該報告又提到，無綫今年上半年總務及行政開支，以及所產生內容開支，亦分別按年下跌6,400萬和7,700萬元，減幅分別達13%和11%，並預告會在今年餘下時間，繼續加大力度節省成本，預料下半年及後續的業績將能反映節流成效。