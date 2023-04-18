無綫big big channel5月2日停運：歷史遺留業務　看不到發展前景

無綫電視（TVB）於2017年建立的影片及社交平台「big big channel」，宣布將於今年5月2日停止其服務，結束其6年營運生涯。TVB發言人指，「big big channel」」作為「歷史遺留下來的業務已經看不到可進一步發展的前景」，故決定終止服務，此舉為「成本與資源管理優化策略」的一部分，針對未達預期經濟效益的業務進行調整。

「big big channel」營運初期有不少旗下藝人於平台進行直播，過去曾有不少直播惹網民非議，平台亦曾舉辦藝人麻雀王大賽等專屬節目「谷收視」，亦容許用戶「課金」向藝人送贈虛擬禮物。

此外，通訊事務局曾於2018年6月，以TVB安排電視節目間接宣傳「big big channel」，指其違反《電視節目守則》 ，向無綫罰款30萬元及作出嚴重警告。



( Big Big Channel 官網截圖 )

無綫電視發言人指，為提升企業資源運用效益，「big big channel」於5月2日終止服務。發言人指，此舉為 TVB 成本與資源管理優化策略的一部分，針對未達預期經濟效益的業務進行調整，又指TVB現時的跨平台影視娛樂業務發展已步入「新的軌跡」，而「big big channel」作為「歷史遺留下來的業務已經看不到可進一步發展的前景」，故決定終止服務。

社交平台及直播熱潮近年大行其道，無綫電視於2017年推出「big big channel」，開拓旗下藝人直接接觸粉絲的平台領域，當年大部分的港姐競選賽前宣傳亦移師「big big channel」直播造勢，人稱「一蚊Joe」的藝人游莨維，亦曾直播妻子於產房待產的過程，引起網民熱議。



2018年，無綫前藝人余德丞與友人踢波後昏迷後送院搶救，「big big channel」曾在醫院深切治療部現場進行直播，遭網民炮轟。2019年發生「安心事件」，「big big channel」事後率先前往受影響當事人之一、旗下藝人馬國明寓所附近訪問其母親，並將追訪過程進行直播，飽受大眾批評，無綫事後已刪去涉事片段。

無綫電視多次安排電視節目硬銷「big big channel」，通訊事務局曾於2018年6月，指其違反《電視節目守則》 ，向無綫罰款30萬元及作出嚴重警告。

「big big channel」首開拓網上購物平台「big big shop」，及至去年「升級轉型」，併入「士多」及「鄰住買」。(資料圖片)

「big big channel」隨後亦於2018年開辦網上購物平台「big big shop」，主打直播買貨，及至去年9月，無綫電視宣布，香港電商業務發展急速，TVB 電商業務群已進入升級轉型及資源整合階段，決定將「big big shop」升級轉型，與「士多」及「鄰住買」，「串聯融合」，目的是要「加快發展步伐，迎合市場需求。」



「big big channel」於手機應用程式及官網刊登通知，指將於今年5月2日停止服務，並感謝觀眾多年支持。根據官網介紹，「big big channel」是集傳統電視、手機應用程式、社交平台於一身的多媒體，「由藝人、中日韓台網絡紅人透過直播及拍攝影片，為觀眾帶來全新體驗。」成為登記用戶後，可免費欣賞影片，直播時可留言與藝人及達人互動，期間亦可付費送上各種禮物，表達對藝人的支持。