HOUNAX騙案｜吳傑莊接五人求助　仍有涉騙平台未被點名促當局行動

虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」被證監會列入「無牌公司及可疑網站」，至今過百人疑入騙局，涉款達過億元。「反詐騙大聯盟」召集人、選委界立法會議員吳傑莊今日（ 27日）在電台節目表示，在本月中至今接獲五宗求助個案，其中一宗個案涉款高達約100萬元，但其戶口卻被指涉嫌洗黑錢而被凍結。他又提到，大聯盟已接獲其他求助個案，惟涉事機構仍未被「點名」，認為證監會應聯同警方更主動地，對有問題機構或平台採取行動，並應及早公布，仍未持牌的投資平台申請牌照的情況。



立法會議員吳傑莊。（資料圖片 / 余俊亮攝）

吳傑莊早上在港台節目《千禧年代》表示，HOUNAX騙案與JPEX案並不相似，因為前者運用不同社交媒體賣廣告，以名人投資成功作招徠，引誘市民加入聊天群組並開設投資戶口，認為事件凸顯社交媒體的廣告驗證不足。

他透露，「反詐騙大聯盟」今月中起得悉「HOUNAX」平台，至今接獲5名市民求助，當中有個案的事主在該平台的戶口存放近100萬元，惟被指涉嫌洗黑錢，或會影響到其家人，「嚇到佢有得震、冇得瞓」，平台要求事主再存放3%資金，便可完成驗證，隨後才可提出存款，事主在大聯盟協助下報警才揭發事件。

江玉歡。（資料圖片／鄭子峰攝）

他又提到，大聯盟已接獲其他求助個案，惟涉事機構仍未被「點名」，認為證監會應聯同警方更主動地，對有問題機構或平台採取行動，避免其市民受害，而證監會亦應及早公布，仍未持牌的投資平台申請牌照的情況，讓市民在一年冷靜期內，能掌握相關公司的動向，並應及早以新聞稿等方式公布懷疑有問題的投資平台。

立法會議員江玉歡亦表示，證監會早在本月1日將「Hounax」列入「無牌公司及可疑網站」名單上，而名單更涉及成千上百間公司，批評當局僅發布名單的做法被動，未有如外國一樣以「零容忍」態度，即時封鎖相關詐騙公司的網頁，如同「叫市民自求多福。」

對於證監會6月起要求虛擬資產交易平台申請牌照，但設有1年寬限期，她憂慮會有更多不法份子利用此一年寬限期期內犯案，建議當局研究縮短寬限期，同時促請證監會加強巡查社交網站，在發現可疑網頁後應主動通知市民。「我哋所有執法機關或者證監都唔能夠墮得太後，冇可能呢啲騙案係一宗接一宗。」