澳門輕軌｜12.8氹仔線新增媽閣站　輕軌終於「過海」貫通澳門

啟用約四年的澳門輕軌，首條通車的氹仔線將於12月8日加開媽閣站。澳門輕軌股份有限公司今日（27日）表示，輕軌氹仔線延伸至媽閣站的所有列車測試已順利完成，由現有的海洋站延伸過海，令輕軌連通氹仔及澳門，氹仔線全線加至12個站。澳門輕軌指，媽閣站往氹仔碼頭方向的首班列車，將於當天早上6時30分開出。

現時澳門輕軌收費按站數計算，在媽閣站通車後，來往媽閣站及海洋站的車程將視作兩個站收費，屆時乘坐10至12站的一般單程票為12元。



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圖中藍色走線是氹仔線，將延伸至媽閣站（左上角紅圈）。（澳門輕軌圖片）

澳門輕軌表示，氹仔線延伸至媽閣站的所有列車測試已順利完成，氹仔線服務將自12月8日起延伸至媽閣站，標誌輕軌正式連通氹仔與澳門。媽閣站往氹仔碼頭方向的首班列車，將於當天早上6時30分開出。

澳門輕軌氹仔線未計新開的媽閣站，以舊有的11個車站計算，全長9.3公里，坐全程約22分鐘，每站平均行駛時間約為2分鐘。

另外，根據《澳門特別行政區公報》公布的行政長官批示，澳門輕軌將自當日起增加輕軌票價區間，以配合未來輕軌線網延伸及車站增加。每個涉及媽閣站往來海洋站，以及日後橫琴站往來蓮花站的跨海段，在計算車站數目時，會視作兩站收費。

▼2019年12月10日 澳門輕軌通車▼



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按照澳門輕軌的票價表，現時10元的一般單程票，可乘坐7至10個站；但媽閣站通車後，只可乘坐7至9個站，即少坐一個站。若乘坐10至12個站，一般單程票索價12元。

澳門輕軌的新票價

澳門輕軌於2019年12月通車，首月免費錄得日均3.3萬人次的載客量，惟之後便迎來疫情。2021年10月，由於電纜問題，輕軌一度停運近半年以更換全線124公里電纜。根據澳門公共建設局資料，輕軌媽閣站主體建造工程合約於2018年8月開始，原定2022年11月峻工，結果受疫情影響於今年初峻工，及於今年底啟用。

踏入2023年復常後，每月日均客流未曾試過破萬人次，以10月數字而言是每日6,800人次，最高峰是8月的9,150人次。澳門運輸工務司司長羅立文於今年4月曾承認，載客量肯定未能達到預期效果，亦不能重回通車免費初期的破3萬人次，惟期望媽閣站通車後可令客量上升。

澳門輕軌系統現階段正在營運的只有往來海洋站至氹仔碼頭站的氹仔線，於2019年12月10日正式通車，今次新增一站的媽閣站延線相隔近四年才通車；石排灣線及橫琴線預計2024年通車；澳氹東線預計於2028年落成。