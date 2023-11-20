港珠澳大橋大灣區配額計劃12.1推第二期　港車可加簽橫琴口岸過關

港珠澳大橋通車五年，粵港澳三地政府當年推出「港珠澳大橋大灣區配額計劃」，讓合資格的香港及澳門跨境私家車可通行三地。計劃當年為試驗性質，澳門交通事務局宣布，12月1日起，推出第二期計劃，延續原有措施，持有粵港澳三地配額的車輛除了原有口岸配額外，在獲加簽後之後，澳籍車輛可經深圳灣口岸通關，而港籍車輛則可經橫琴口岸通關。



第二期「港珠澳大橋大灣區配額計劃」下月1日推出，持有粵港澳三地配額的車輛除了原有口岸配額外，可申請加簽深圳灣口岸和橫琴口岸。（資料圖片）

「港珠澳大橋大灣區配額計劃」為粵港澳三地政府於四年前協商推出，合資格的香港及澳門跨境私家車可通行三地。澳門政府宣布，第二期計劃下月展開，公眾可於計劃專頁查閱申請流程和內容、車輛和駕駛人加簽辦理地點詳情；並於下月1日上午10時起透過網站查詢車輛是否符合申請條件。

港珠澳大橋大灣區配額計劃的口岸（資料圖片／政府新聞處圖片）

澳門交通事務局表示，持有粵港澳三地配額的車輛除了原有口岸配額外，可申請加簽深圳灣口岸和橫琴口岸，即獲加簽後之澳籍車輛可經深圳灣口岸通關，而港籍車輛則可經橫琴口岸通關。澳門政府提醒，澳籍車輛在加簽口岸後，如需要更換駕駛員或車輛，須同步辦理好內地、香港及澳門有關方面的更換手續，以免在辦理手續或通關過程中出現阻礙。

當局指，本身有大橋配額、有粵澳兩地車輛牌照的澳門車輛，可申請經由深圳灣口岸通關，估計當地有約一千輛車符合資格。