香港走私醫美產品到內地個案增　美容業界指與港人北上消費潮有關

近月內地查獲多宗由香港走私醫美產品到內地的個案，有人走私玻尿酸（俗稱透明質酸）美容針劑、也有人走私肉毒桿菌。有美容業界表示，相信情況與港人北上消費熱潮有關，並稱港人現時對北上接受醫美服務的接受程度有提升，但內地商戶要進口醫美產品要先申請衞生許可證及付較高進口關稅，在成本及時間的考慮下，有機會導致走私醫美產品個案增加。



有整形外科醫生則提醒市民，不論在何地接受醫美服務，所有注射均要由合資格、有註冊的醫生操作，否則注射時的分量不準確、感染控制做得不好等情況，均有機會引起併發症。



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內地近月查獲多宗由香港走私醫美產品到內地的個案，包括近日在蓮塘海關，有關員查獲一名女子在左右大腿，綁藏14枝玻尿酸（俗稱透明質酸）美容針劑；早前在羅湖海關，亦有關員在旅檢進境渠道，查獲一男子在其電動輪椅藏匿17盒肉毒桿菌、及10盒雪茄。

美容業界：內地進口醫美產品難 同時港人北上消費令需求增

香港美容業總會創會主席葉世雄表示，相信情況與港人北上消費熱潮有關，他指港人北上，除飲飲食食，不少人也會接受醫美服務，隨著需求增加，但內地商戶要進口醫美產品並不容易，當中包括商戶須事先申請衞生許可證，但這個過程需時，加上進口關稅，在成本及時間的考慮下，便有機會導致走私醫美產品個案增加。

他續指，走私方式有很多種，不適當的儲存會令醫美產品有變壞的風險，即使透明質酸、肉毒桿菌未必需要低溫儲存，在各種走私方式下，也不一定能按廠商建議的方式儲存，會有風險提升。

香港美容業總會創會主席葉世雄表示，港人北上除飲飲食食，也會接受醫美服務，隨著需求增加，但內地商戶要進口醫美產品不容易，走私醫美產品個案或因而增加。（資料圖片）

業界憂長衰削弱本地醫美競爭力

被問到消費者北上時可如何保障自己，葉世雄表明消費者難靠自己把關，走私產品既無識認，，消費者也難以要求商戶出示入口證書，即使出示，亦很難確定所用的產品就是證書所指的產品，「你諗下作為消費者，又憑乜嘢去查佢個證，難度好高。」他建議大眾，當要做高風險醫美療程、需要注射一些產品入自己身體時，不要只考慮價錢。

他也指出，香港雖然有口碑，但收費也較高，以往華人客源一直被其他收費較便宜的地方，如泰國、韓國、台灣等瓜分，至現時通關後，港人對北上消費、使用各類服務，包括醫美，接受程度似乎有提高，這種現象也令他憂慮會進一步削弱本地醫美的競爭力及發展。

整形外科醫生提醒不論香港或內地 注射須由醫生操作

整形外科醫生金永強則表示，間中都有聽聞由香港走私醫美產品到內地的個案，料與內地設進口關稅有關。他續指，透明質酸一般不需要放在雪櫃儲存，而肉毒桿菌則要視乎牌子，如儲存環境不合適，有機會影響其功效。但他估計，上述個案走私醫美產品的過程，未必會令產品破損，為消費者直接帶來健康風險的機會也相對較低。

不過，金永強也提醒市民，不論是在香港或內地接受醫美服務，所有注射都要由合資格、有註冊的醫生操作，否則注射時的分量不準確、或感染控制做得不好，都有機會引起併發症。