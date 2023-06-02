中年婦深圳注射透明質酸入陰道　返港後入院揭肺栓塞腦出血命危

衞生署接獲醫院管理局通報，一名45歲過往健康良好的女子，在深圳一處所接受由懷疑非醫護人員進行陰道內透明質酸注射後出現心悸、氣促和心胸痛，同日送往深圳一所醫院，但同日自行出院。她翌日到北區醫院急症室求醫並被轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療，臨床診斷為呼吸衰竭併發肺栓塞及腦部出血，現時情況危殆。



衞生署正調查個案，呼籲市民不應接受非專業醫護人員提供的治療，在香港以外地區接受注射也須特別謹慎。



事主正在瑪嘉烈醫院深切治療部留醫。（資料圖片）

懷疑非醫護人員注射 不久即心悸、氣促和心胸痛

衞生署表示，該名45歲女子過往健康良好，她於5月30日在深圳一處所接受由懷疑非醫護人員進行陰道內透明質酸注射，接受注射後不久出現心悸、氣促和心胸痛，同日送往深圳一所醫院及於同日自行出院。

該名女子於5月31日到北區醫院急症室求醫，同日被轉送瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療，臨床診斷為呼吸衰竭併發肺栓塞及腦部出血，現時情況危殆。衞生署仍調查個案。

事主返港後曾到北區醫院急症室求醫。

衞生署提醒應確認醫護人員合資格或已註冊執業

衞生署發言人呼籲市民不應接受任何並非由專業醫護人員提供的治療，包括任何形式的注射。任何人士如在接受注射後感到不適，應立即求醫；市民接受注射前應徵詢專業醫護人員的意見，了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症，作知情的選擇。

發言人又呼籲如必須到香港以外地區接受注射，須特別謹慎，確認人員合資格或已向相關當局註冊執業；若有懷疑應即時拒絕注射，如有不適，盡快向合資格醫護專業人員求診。