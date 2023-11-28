髮型屋職員小爭執釀血案　男助理否認謀殺17歲少年　案件開審

髮型助理助阻女同事放雪糕入雪櫃積怨，數個月後某天放工前，他又踩中女同事，兩人再起爭執。女同事待助理離開後，已叫朋友到來陪她離開，助理折返時見女同事的一眾人等後再起衝突，期間助理涉嫌拿刀傷及一名來陪女同事，與女同事相識不久的17歲少年，該少年因胸口中刀死亡。助理被控謀殺，他否認指控，案件今(28日)在高等法院開審。



被告張斌，31歲。他被控於2019年7月6日謀殺黃智煒(下稱黃，17歲)。控方指，被告否認謀殺罪，但承認誤殺罪，不獲控方接納。

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被告與戴爭執時互有動作

控方的開案陳詞指，被告在元朗一間髮型屋任髮型助理，案發前數月和女同事戴澤寧曾有爭執。案發當晚8時許，被告在髮型屋踩到戴，兩人初則口角，被告其後以水淋戴的頭，戴則掌摑被告。

黃與戴當時相識不久

被告離開髮型屋後，戴聯絡男友人「豬紅」和女友人「老鼠」到髮型屋陪她放工，以策安全。「老鼠」同意，「豬紅」未有答允，但稱會叫另一人來。被告及後折返，在髮型屋東主和其妻調解下，被告向戴道歉但不獲接納。東主和其妻把被告帶入髮形屋，同時「老鼠」、黃和另外兩名戴不相識的男子先後到達。控方透露，黃和戴當時認識不久。

被告拿刀向黃揮舞

戴等人前往髮形屋一樓找被告，各人到髮型屋外。此時，被告從褲袋取出利刀，向黃等人揮舞。混亂間，一名男子以棍狀物體打被告，被告則多次用刀插黃。黃離開髪形屋但隨即倒地，途人見狀報警。黃被送院搶救，晚上10時許宣告不治。法醫指，黃的頭、胸口和雙手有20多處傷勢，他因胸部的刺傷和割傷致死。

被告在事發後1小時內離港到內地

被告返回髮型屋，更換身上的T恤後離開，並在1小時內離港到內地，同月16日返港時被捕。他警誡下稱，「我自衛㗎咋，我無心殺佢。」

放雪糕入雪櫃被阻口角積怨

戴澤寧供稱，她於2019年3、4月時購買雪糕，並打算放入髮型屋的雪櫃，但被告阻止，兩人以粗口對罵。後來被告踩到她的鞋，兩人再口角，被告打開噴壺，以壺內的水淋她。控方播放店內的閉路電視片段，被告曾向她說：「要打嘛？我10分鐘之後番嚟。」

案件編號：HCCC306/2020