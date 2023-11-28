嗜暴青年突持刀捅餐廳老闆娘　官稱屬危險人物　判無限期醫院令

患精神病的無業青年於去年8月，持刀闖入慈雲山「黃店」八道餐廳刺傷店主頭頸，當場被食客制服。青年早前承認蓄意傷人等罪，案件今（28日）在區域法院判刑。法官引述精神科醫生報告指，被告對極端暴力有幻想，對人類被殘忍殺害的影像有極大興趣，他對社會而言屬「危險人物」。法官因而考慮到其病情，基於保護公眾和被告自身的利益，判處其無限期的入院令。



被告馮志達（20歲，無業），承認蓄意傷人及管有攻擊性武器兩罪，指他於2022年8月24日，在慈雲山嘉華大廈地下 A&C舖「八道餐廳」，非法及惡意導致曾姓人士身體受嚴重傷害；以及在黃大仙警署管有一把黑色柄生果刀，意圖將其作非法用途使用。

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知性無能後計劃犯案

法官引述辯方求情指，被告16歲起自知性無能，自始計劃犯案，曾因過度幻想而戳空氣。被告與父母同住，母親為精神病患者。他幼時曾遭性侵和欺凌，被捕後才知悉自已患精神病。

將自身經歷與社會事件連成一線

辯方另指，被告認為美國為欺凌者，而「黃絲」為美國所操控，並將自己被性侵和欺凌的經歷與社會事件「連成一線」，因而犯案。

法官判刑指，被告獨自行事，但有預謀犯案。事主雖沒有嚴重受傷，但這只是因有食客見義勇為制止，且事件對事主必然是恐怖的經歷。

服用不同藥物收效甚微

據精神科醫生報告，被告案發已有幻覺和幻聽，還押小欖期間接受各種治療，但成效不大。醫生更指被告有奇怪的信念，甚至為妄想。他對極端暴力有幻想，表現出偏執型人格障礙，對人類被殘忍殺害的影像有極大興趣，不相信社會規範，屬「極其不可預測的人」。即使被告服用不同的藥物控制病情，但收效甚微，他對公眾構成很高的風險。

其病情對公眾造成風險

法官續指，本案非同類案件最嚴重，若非被告患精神病，必然會判監。考慮到被告的病情，他對公眾構成的風險，更是一名「危險人物」，基於保護公眾和符合被告自身的利益，決定採納報告建議，就蓄意傷人罪判處被告無限期的醫院令；至於管有攻擊性武器罪則判囚4個月，由於被告已還押了十數月，故可直接入院。

案件編號：DCCC 511/ 2023