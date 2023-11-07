青年闖「黃店」刀傷女店主　求情稱以為黃絲受美國操控　認罪候判

無業青年，突闖入慈雲山「黃店」八道餐廳，並持刀刺傷女店主的頭及頸，當場被食客制服。青年今（7日）在區域法院承認蓄意傷人等罪，求情稱自小想法奇怪，對美國、日本「欺凌」中國的歷史感怨恨，及後經歷社會事件，引發其對過往對欺凌者的憎恨，並認為「黃絲」背後受到美國操控，誤把示威者與欺凌者混為一談，他在本案發生後才知自己患有精神病。法官把案押後至11月21日判刑，待索精神及心理報告。



被告馮志達（20歲，無業），承認各一項蓄意傷人及管有攻擊性武器罪，指他於2022年8月24日，在慈雲山嘉華大廈地下 A&C舖「八道餐廳」，非法及惡意導致曾姓人士身體受嚴重傷害；以及在黃大仙警署管有一把黑色柄生果刀，意圖將其作非法用途使用。

+ 1

被告入店後亮刀斬店主

案情指，曾姓女事主是「八道餐廳」經營者，與被告互不相識。當日上午，被告走進餐廳，曾上前招呼並著被告掃「安心出行」。被告問餐廳是否在營業，然後掏出一把刀刃長約11 厘米的刀，斬向曾的頭部兩下。

食客合力制伏被告

曾即流血及跑離被告，並嘗試用手擋駕，期間扭傷腳踝倒在地上。被告追上並用刀刺向曾的右肩。一名食客見狀大叫：「唔好！」另一食客即上前捉住被告右手將其制伏。約半分鐘後，被告冷靜下來並丟下刀。

被捕稱：我唔中意間舖

警員到場時被告已被制服在地，他當場承認：「因為我唔中意間舖，所以我就帶咗把刀去傷間舖人邊啲人。」他被帶返警署搜身，發現其背包藏著另一把刀，他承認該刀亦是用來斬人之用。

被告在錄影會面承認因一時衝動，拿刀刺向曾的頭部兩下，再「片」她頸部一下。曾倒地後，他仍想再刺其頭部，但已被阻止。被告又指，因為八道餐廳是「黃店」，與其政治立場不同，所以不喜歡該餐廳。

平時過度幻想也會戳空氣

被告又透露他自16歲便知有性無能，事發前一個月購買涉案兩把刀，又因過度幻想而會戳空氣。

曾事後送院治理，發現她的頭皮兩處各2厘米表面裂傷，右頸及右肩亦有裂傷，接受治療後同日出院。

律師指被告會幻想自己是國家主席

辯方律師求情指，被告性格內向，兒時有些不好經歷，智商亦是低於正常水平，本案發生後才知有精神病。他自小便有古怪想法，如會幻想自己是國家主席，又希望把非洲人基因植入中國人體內，令中國人體魄更好，打仗便能獲勝。

社會事件引發對欺凌者的憎恨

辯方又指，本案源於被告對美國、日本的憎恨，因據歷史記載，美日曾經欺凌中國。及至2019年社會事件，引發他對過往欺凌者的憎恨，他認為「黃絲」受到美國操控，遂將「黃絲」與欺凌者混為一談，終釀是次慘劇。

辯方形容本案「骨子裏不是源於政見問題」，社會事件只是導火線，又呈上《文匯報》報道稱，曾的傷勢並不嚴重，遇襲後在現場包紮後可自行步上救護車。

案件編號：DCCC 511/2023