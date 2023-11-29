審計報告｜中大設施招標文件合約無加國安條款　促訂明以DQ違規者

新一份審計報告發現，中大未有在校園設施的招標文件、合約和指引加入維護國家安全相關的措施，促校方為監管單位提供指導，協助採取行動，有效防範和制止危害國家安全的行為和活動；在招標文件及外來營運商簽訂的合約加入條款，容許以國家安全為由，取消投標者的資格和終止合約。



另外，審計署亦指出，大部份餐廳向校外人士提供食堂服務；有餐廳、書店從事合約不允許的活動，例如書店陳列並出售小型允電風扇、遊戲產品、玩具模型車等；准促校方採取措施，確保膳食供應商須按法例和規例所規定的牌照和許可證，亦要確保書店營運商未經中大批准，不得賣合約無訂明的物品。中大校長段崇智回應指，同意審計署的建議。



新一份審計報告發現，中大未有在校園設施的招標文件、合約和指引加入維護國家安全相關的措施。（資料圖片）

指中大無為書店營運發國安指引 促加強指導和管理

截至今年7月，中大有39項校園設施由校外機構營運，包括33間餐廳、2間銀行分行、1間書店、1間便利店、1間理髮店和1間超級市場。

審計署指出，中大未有在校園設施的招標文件、合約和指引加入維護國家安全相關的措施。以書店為例，中大只規定書店營運商不得使用或導致或准許使用書店作任何不法或不道德用途，以及不得展示或售賣淫褻或不道德的商品。中大並無就書店的營運發出任何有關維護國家安全的指引。

針對由外間機構營運的校園設施，審計署認為中大需要加強維護國安的指導和管理，包括為監管單位提供指導，以協助採取行動，有效防範和制止危害國家安全的行為和活動；在招標文件及與外來營運商簽訂的合約加入條款，容許以國家安全為由，取消投標者的資格和終止合約。