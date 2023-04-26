審計報告｜23間火柴盒校全欠更衣室、多用途教學室　僅5間獲重置

60至80年代興建的「火柴盒」學校，校舍面積細，設施已變得殘舊，低於現行標準，近年獲政府撥款改善校舍，或可申請搬遷重置。最新審計報告指出，目前全港尚有23間「火柴盒」學校，按標準校舍用途分配表，全部均欠缺電腦輔助教學預備室、多用途教學室、更衣室、體育活動貯存室等設施。



2017至2022年六年間，有19間「火柴盒」學校申請重置，只有5間、即26%學校申請成功。



10年來用約2.2億維修 全欠42%設施

根據審計報告，全港23間「火柴盒」學校，在2012至21年度十年間，動用約2.2億元維修，不過，部分設施仍然遠低於標準。

根據公營小學的校舍用途分配表，以教學室、禮堂及體育場地設施分析，21個分項當中，有42%是全部「火柴盒」學校均欠缺，包括電腦輔助教學預備室、常識科預備室、多用途教學室、小組教學室、更衣室、座椅貯存室及化妝間、體育活動貯存室，多用途場地、舞台。

審計署亦指出，部份「火柴盒」學校需要與屋邨居民共用球場，雖然學校可獲優先使用，但學生上課時，居民亦可進入；部份設施亦會遭到校外人士破壞，令學校難以使用。

以往有火柴盒校舍出現外牆酒漆剝落的情況。（資料圖片）

校舍重置成功率低 審計署促教育局探討未來路向

要徹底解決「火柴盒」校舍問題，該類學校需重置或擴充到合適的空置校舍。不過，報告指出，2017年至2022年6年間，有19所「火柴盒」學校申請重置，只有26%、即5間申請成功，成功率低。

審計署建議，教育局需要探討「火柴盒」學校未來路向，協助校舍在最終重置前，解決空間及空間不足問題。教育局回應指同意審計報告內容，會仔細研究技術上可行地方，令學校靈活使用現有空間，改善此類學校的教學環境，亦會按現行大規模修葺工程機制，處理改善工程的申靖。