審計報告｜公屋升降機升級　八成無按合約日期完工　最長延169日

審計署今日（29日）發表最新一份審計報告，內容涵蓋公屋升降機及自動梯保養及升級工程。報告揭露，房屋署承建商未有按訓令，定期檢修自動梯，最終有16部電梯超過6年才檢修一次；另外，多達八成升降機的現代化工程，未有按合約規定在預定完工日期恢復服務，最長延遲169天。審計署建議採取措施，監察所有主要項目的檢查次數，以符合保養時間表所載的次數。



審計報告指出，升降機因進行現代化工程而長時間停用。（資料圖片）

在2018/19至2022/23年度期間，房委會向6個承辦商批出合共27份合約，涉及382部升降機，合約總金額為6.522億元。

審計報告指出，升降機因進行現代化工程而長時間停用。審計署分析在2018/19至2022/23 年度期間完成現代化工程的238部升降機的停用時間，發現188部（79.0%）升降機停用了超過7.5至10.5個月；有49部 （20.6%） 升降機停用超過10.5至14.5個月。

在該 238 部升降機中，有190 部，即多達八成沒有按照合約規定，在預定完工日期恢復服務，導致升降機恢復服務時間延遲2至169天。

八成升降機現代化工程，沒有按合約規定，在預定完工日期恢復服務。（資料圖片）

16部自動梯逾6年才檢修違規定

另外，房屋署於2003年對所有自動梯實施定期檢修規定，要求完全拆開自動梯以進行清潔、檢查、檢驗和更換任何過度磨損的移動部件。每部自動梯須於合約所訂明的保養期完結後3年進行檢修，後續檢修則通常每3年一次。雖然兩次檢修相隔的時間可以調整，但在任何情況下不得超過6年。

審計署審查截至今年6月30日由房屋署保養的277部自動梯的定期檢修工作，發現131部自動梯在保養期結束後進行了兩次或以上檢修，其中76部（58%）及16部（12%）自動梯的最近一次檢修分別在上次檢修後，超過3年至6年內及超過6年才進行。

8份季度報告無工程師簽署

根據定期保養合約，承辦商須向房屋署提交每部升降機／自動梯的季度檢查報告。但審計署發現，2022年1月至2023年3月間，11個升降機／自動梯承辦商共53次提交報告，當中有22次（42%）出現延遲提交。另外，審計署亦審查2022年第三季及第四季進行的44份季度檢查報告，發現有8份並未獲註冊工程師簽署。

審計署建議，應採取措施，監察所有主要項目的檢查次數，以符合保養時間表所載的次數；另應採取措施，縮短升降機停用時間，在切實可行的範圍內減少對升降機使用者造成不便，以及在取得准用證後盡快恢復升降機服務，並提醒承辦商遵守定期保養合約中有關提交季度檢查報告的要求。