轉數快下周一起接通泰國PromptPay　9大支付程式、使用步驟一文看

12月4日起，泰國電子支付系統PromptPay將與香港電子支付系統轉數快互聯互通，港人前往泰國旅遊時，可使用轉數快支付系統付款，泰國遊客在香港也可以在接受轉數快的商戶使用PromptPay付款，每日每個戶口最高付款限額為1萬港元。港方暫時有9個支付應用程式參與計劃。下文會講解使用流程。



▼11月30日 金管局公布泰國PromptPay與香港轉數快互聯互通▼



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轉數快接通泰國PromptPay｜9大支付程式

下週一起，港人前往泰國旅遊時，可使用轉數快支付系統付款，港方暫有以下7間銀行以及2間儲值支付工具營運商參與計劃：

1）中國銀行

2）交通銀行

3）東亞銀行

4）花旗銀行

5）富邦銀行

6）恒生銀生

7）Tag & Go

8）滙豐銀行

9）八達通

轉數快接通泰國PromptPay｜使用流程

1. 以手機打開上述應用程式

2. 掃瞄對方的PromptPay二維碼

3. 若是靜態二維碼，用家掃瞄後需手動輸入支付額，其後會顯示有關金額的泰銖、港幣、匯率、用戶名稱、付款港元帳戶；

若是動態二維碼，用家掃瞄後會直接顯示其金額的泰銖、港幣、匯率、用戶名稱、付款港元帳戶。

4. 用家確認資料後，按確認支付

5. 各應用程式會以不同的方式發放已付款通知，例如電郵或短訊

香港金融管理局主管（金融基礎建設）黎巧兒表示，現時有7間銀行以及2間儲值支付工具營運商參與計劃，未來不排除會再有其他銀行參與。她表示，大部分機構的應用程式無需在使用前開通功能，但強調每間機構做法不一，市民出發前應先更新應用程式。

她提醒，若非泰國指定五間參與銀行的商戶，二維碼或會無法掃瞄，而系統亦不支援非商戶二維碼。

泰方參與計劃銀行則分別為，Bangkok Bank（盤谷銀行）、Bank of Ayudhya、Krungthai Bank等三間銀行。

同樣，泰國旅客來港亦可以使用PromptPay向所有接受轉數快二維碼付款的商戶付款，商戶將直接收取港元，商戶無需更改系統以及支付額外費用。每宗消費最高10萬泰銖，每日最高50萬泰銖。