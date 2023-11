遊泰國可用轉數快付款　滙豐擔任港唯一結算銀行　下月4日啟用

轉數快(FPS)與泰國PromptPay兩地支付互聯互通將於下周一(4日)啟動,滙豐今天﹙30日﹚宣布將擔任「FPS x PromptPay二維碼付款」的香港唯一結算銀行,在服務於12月4日推出後,提供外匯兌換、結算及對賬等服務,以實現香港與泰國兩地的跨境零售支付。

滙豐又稱,同時將成為用戶方和商戶方參與銀行,支援香港遊客在泰國購物付款,以及幫助香港商戶向泰國遊客收取款項。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示,滙豐十分高興獲委任為「轉數快」與泰國 PromptPay互聯的香港結算銀行,以及用戶方和商戶方參與銀行。「我們希望利用滙豐發展完善的支付基建,全力支持『轉數快』首度連接外地的快速支付系統,全程為旅客提供即時和簡便的跨境零售支付體驗。」

林慧虹補充,自「轉數快」五年前推出以來,滙豐一直積極參與這項具標誌性的金融基建發展,致力促進服務普及。單計今年上半年,滙豐處理的商戶「轉數快」交易量按年上升超過四成。」

