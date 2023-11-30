LV時裝秀｜維港夜空上演無人機砌品牌名字　警方拘4內地男賣假票

國際知名高級時裝品牌Louis Vuitton（LV），今晚（30日）8時在K11 Victoria Dockside對開的星光大道舉行2024初秋男裝時裝秀，世界頂尖級模特兒在星光大道上走秀，尾段在維港上空配以無人機表演，令場內嘉賓及圍觀市民，無不發出讚嘆叫聲。



該品牌招待來自世界各地的名人，傍晚起陸續進場，大批市民及明星粉絲在場外圍觀，冀一睹偶像風采，惟星光大道自昨晚起封閉三日，只限獲邀人士進場。



警方表示，今日（30日）再接獲多人報案，指購入懷疑虛假活動門票，晚上約7時在尖沙咀星光大道一帶上述活動場地，檢獲多張懷疑虛假門票。至晚上10時許，警方在尖沙咀拘捕4名內地男子，涉嫌出售懷疑虛假門票。警方再次呼籲，公眾切勿誤信網上謠言，墮入騙徒陷阱。



LV時裝秀，終極在維港上演無人機，砌出「L V o v e r s」字。（林卓昕攝）

時裝秀於晚上8時晚上開始，並於LV官網全球直播。星光大道下午開始，已有大批市民陸續到場外徘徊，至晚上約七時半，位於尖沙咀太空館、香港藝術館、文化中心附近擠滿了數百人以年輕人為主的追星族，有警方在現場控制人流。大批人擠擁在一起，並高舉相機、手機對準明星將現身的方向，亦有粉絲舉起自製燈牌及揮動旗幟，期間有人高喊王鶴棣、呂爵安、盧瀚霆等明星的名字。

市民陳小姐覺得，現場氣氛很熱鬧，相信作為世界盛會活動與夜繽紛不同，能夠吸引更多不同國籍的人，有助推動香港的旅遊。對於有人售賣假門票，她則表示未有聽聞，但指不論是時裝秀或者一般演唱會，「假嘅門票幾時都會有啦。」

另外，有關注時裝秀活動的劉小姐指，留意在會場有數人被轟出，有保安告知警察有人持假門票進場，她亦指留意內地有兜售假門票。

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時裝秀舉行尾聲，更有無人機表演，不少市民到海傍舉起手機拍攝夜空中由無人機組成一幅幅不斷變化的圖案，其中一幕是組成「L V o v e r s」，代表「LV Lovers」。當無人機從空中陸續降落地面時，有人感嘆畫面如聖誕飄雪一般。

在現場的經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒表示，今次場面盛大和墟冚，有韓星宋仲基、日本紅星平野紫耀等大批名人出席。他認為，今次時裝騷吸引大量業界翹楚及各界名人來港，這反映時裝盛事既可吸引國內外名人來港，更可為經濟發展、以至周邊旅遊、酒店產業，產生龐大收益。