LV時裝秀周四晚星光大道舉行　警方揭有人網上兜售並不存在的門票

國際知名高級時裝品牌Louis Vuitton（LV），將於本周四（30日）在K11 Victoria Dockside對開的星光大道舉行2024初秋男裝時裝秀，是新任創意總監Pharrell Williams接手後第二個時裝秀便選址香港，大會邀請時裝界名人及海內外紅星出席。



警方表示，發現有人在網上交易平台兜售「門票」，聲稱可憑票參加當晚活動，警方指上述活動屬私人性質，只限受邀請人士參加，主辦單位並沒有向公眾發售門票，而獲邀人士於活動當日需經由主辦單位核實身份，才能進入活動範圍。警方呼籲公眾切勿誤信網上謠言，墮入騙徒陷阱。



星光大道周三晚至周五朝全封

康文署今日（27日）宣布，由於有團體舉行活動，星光大道本周三（29日）晚上6時起至12月1日（本周五）早上8時暫停開放，署方呼籲，市民及旅客在上述時間，應盡量避免前往星光大道。如有需要通過該區域，請按場地工作人員指示改用梳士巴利道。

星光大道 封路安排 由星光大道管理公司負責，部分星光大道已於上周星期四凌晨起陸續施行。為配合大型活動，星光大道將於本周三（29日）晚上6時起至本周五（1日）早上8時全面封閉。梳士巴利花園一帶，亦將於同時實施人潮管理。

康文署及星光大道公司同呼籲：市民避免前往

該公司表示，封路期間，市民及旅客應盡量避免前往星光大道，並按場地工作人員指示，改用梳士巴利道前往目的地。

今年9月，LV位於巴黎香榭麗舍大道的新址開幕，外型是其經典皮箱設計。（LV微博圖片）

LV時裝秀首次在香港舉行

據K11集團介紹，是次LV時裝秀是首度於香港亮相，地點在K11 Victoria Dockside（即K11 MUSEA商場外）對開的星光大道舉行，相信可提升香港作為中外藝術文化交流中心的地位，預料國際巨星及世界各地的知名時尚達人都會來港出席，與會觀眾身處星光大道，可飽覽維港美景。