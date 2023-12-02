西九文化區｜馮程淑儀稱每年營運赤字7至8億　企業贊助佔收益3成

西九文化區今日（2日）與國泰航空簽訂三年合作協議，推動本地文化旅遊，國泰航空會在貨運、航運及推廣上支持西九文化區發展。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指，目前西九文化區每年有7至8億元營運赤字，赤字較預算少約三成，主要是因為在上一財政年度企業贊助和場地租賃收益較預期高，而除票務外，企業贊助亦是西九重要收入來源，現時企業贊助對整體營運收入佔近三成，形容所有企業贊助都非常重要。



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西九文化區與國泰簽訂三年合作協議

西九文化區管理局與國泰航空簽訂三年合作協議，國泰航空將在貨運、航運及推廣上，支持西九文化區發展。馮程淑儀表示，本年度所籌募企業贊助捐款近兩億元，比上年度增加6.8倍，佔西九文化區收益逾三份一，為票務以外重要的收入來源。

本年度企業贊助近$2億增6.8倍 馮程：企業贊助非常重要

馮程淑儀認為，企業贊助對推動文化藝術持續發展相當重要，並指今次的贊助合作協議，亦是西九文化區歷史以來規模最大、價值最高的合作。馮程淑儀於啟動禮後指，所有企業贊助都非常重要，目前西九文化區每年有7至8億元的營運赤字，赤字較預算減少30%，主要因為上年度企業贊助和場地租賃收益較預期高，現時企業贊助對整體營運收入佔近三成。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀。（資料圖片／羅君豪攝）

財務建議方案仍待政府顧問完成報告

雖然西九文化區的企業贊助增加，但目前每年仍有約7至8億元營運赤字。馮程淑儀透露，已於今年初向政府提交解決長遠財務建議方案，政府在10月時回覆指，會進行獨立的顧問報告，目前仍等待報告完成。

國泰集團行政總裁林紹波則表示，不少故宮博物館及M+的藝術品，均透過國泰從世界各地貨運至本港；而本地藝術家走出國際，或外地藝術家來港交流，同樣乘搭國泰航空，因此希望可接載更多內地及國際旅客來港，參加西九的活動。