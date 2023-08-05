西九文化區｜馮程淑儀：策展人了解國安法紅線　專業角度審視展品

西九文化區M+博物館早前有隱喻六四事件展品被下架，令博物館是否會展出具政治敏感的藝術品成為爭議。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀今（5日）表示，從未因政治爭議而不展出藝術品，策展人十分了解《港區國安法》立法後「有咩做得、有咩唔做得」，強調會以專業角度去審視展品，並稱觀眾喜歡M+高水平展覽，是否涉政治非觀眾考慮，長遠而言，文化藝術發展是需要高度國際化，並須維持創作及表達的自由。



▼西九M+博物館2021年11月12日開幕▼



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M+博物館自2021年開幕後，不少人關注政治敏感作品是否可展出，過去亦有隱喻六四事件作品被下架。馮程淑儀接受電視台訪問時，強調未有因政治爭議而不展出藝術品，「其實做未發生過呢件事」，強調尊重策展人制定的方案。

她表示，觀塘喜歡M+高水平的展覽，是否涉及政治並非觀眾的考慮，並稱策展人十分了解國安法生效後「有咩做得、有咩唔做得」，香港會以環球角度去講中國故事，並稱藝術文化發展需高度國際化，且維持創作及表達的自由。

西九管理局行政總裁馮程淑儀。（資料圖片／陳葦慈攝）

籌募資金有6倍增長 考慮發債券助營運

提到西九文化區財困問題，馮程淑儀指預料兩年後會用完216億元的政府撥款，局內有共識不希望向政府尋求新一輪注資，並稱已有一系列開源節流措施。她稱，現時故宮文化博物館收回成本百分比約44%，m+博物館則有46%，比例上領先全球大部份博物館。

她稱經營博物館較艱苦，短中期內希望靠貸款，並考慮興建酒店、住宅等物業發展，並出租場地以及展廳的命名權，籌募資金也已有6倍增長。她指長期有穩定發展方向時，會考慮參考機管局發行債券。

馮程表示，有信心西九文化區會成為海外旅客必去景點，事實上故宮文化博物館遊客比例約55%，M+博物館已有60%，料勢頭會繼續增長。

▼7月1日 M+博物館大排長龍▼

