有人涉冒認《香港01》記者向房屋署發電郵查詢　本公司已報警處理

《香港01》昨日（5日）接獲房屋署新聞組通知，指有人以「SAMUEL LEUNG」名義發電郵，就天水圍有租戶疑濫用公屋問題作出查詢，但未有留電話，只留有「samuelleung@hk01.com」電郵，而該查詢卻發自一個Gｍail帳戶。



本公司查核內部人員資料，確認新聞部、以致全公司都無員工叫「SAMUEL LEUNG」及無人使用相關電郵，推斷有人冒認《香港01》記者，故於今日（6日）前往警署報案。



入夜後，天水圍天瑞邨票站外輪候投票者有增無減。（鄭子峰攝）

查詢電郵非出自《香港01》電郵帳戶

《香港01》昨日接獲房屋署新聞組查詢，指11月30日收到一封署名寫有「SAMUEL LEUNG」及「HK01 COMPANY LIMITED」查詢電郵，內容指「本報多次接獲讀者報料」，指天水圍有多名公屋租戶非法擺賣，以及將出租單位改作食物製造工場的投訴。

內容雖沒有明示寄件人為《香港01》記者，不過電郵內容使用「本報多次明查暗訪」、「據記者了解」、「本報將會持續關注事件」等字眼。下款只稱「SAMUEL LEUNG」，無中文姓名及聯絡電話，底部附有「HK01 COMPANY LIMITED」；雖然姓名之下寫有「samuelleung@hk01.com」電郵，但該查詢電郵卻寄自一個相似名稱的Gmail帳戶，而非出自「@hk01.com」帳戶。

電郵3大疑點 「記者」作出政策建議最可疑

《香港01》追查有關電郵，發現疑點重重。首先是本公司的職員名單，並無發現電郵署名所指的SAMUEL LEUNG；第二寄件人在電郵中，除了就公屋事宜向房屋署查問，亦作出政策建議，做法罕見；第三，涉事電郵的收件人顯示為房屋署hkha@housingauthority.gov.hk，屬該署接收一般市民查詢及投訴的電郵，並非為傳媒慣常向新聞組查詢的電郵。