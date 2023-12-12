高端癌症治療│養和引入全港首部質子治療系統 跨越二十年的挑戰

智慧醫療及藥物發展一日千里，其中一種最前沿的放射治療技術——質子治療，能為癌症病人帶來更精準、副作用更少的放射治療選擇。養和醫療集團（養和）致力推動醫學發展，集團營運總監暨養和醫院董事李維文先生指出，養和早於2005年便開始研究在香港引入首部質子治療系統的可能性。經過近20年克服了選址、建築、質子治療系統的裝置工程、質子治療的技術研究，以及人才培育等艱鉅挑戰，養和質子治療中心終於在今年七月初步投入服務，並於12月初正式開幕，至今已為逾40名癌症病人提供治療。養和現時具備最尖端及齊全的放射治療設備，銳意在本地發展世界級的綜合癌症中心，提供全面及個人化的一站式癌症管理服務，在抗癌路上與病人同行。



養和醫療集團引入全港首部質子治療系統，為癌症病人提供精準高效的治療。

知也無涯，學海無邊，世界上的醫療科技發展不斷向前推進，沒有盡頭，所以我們越學越知不足，沒有止步。 養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文先生

李維文先生（中）形容興建質子治療中心是養和至今最具挑戰的工程項目之一。

李維文先生憶述，2005年開始為引入質子治療這項嶄新的醫療技術，養和團隊特別遠赴海外的質子治療中心取經，他笑言在交流期間已意識到將會面臨極大挑戰：「當地專家詢問我們有多少位醫學物理學家，我當時說只有一位，他們對此忍俊不禁。我們明白引入質子治療除了增添必要的硬件和基本設施外，亦需要不斷壯大腫瘤科醫療團隊，並加強專業培訓。時至今日，我們的質子治療團隊，包括臨床腫瘤科專科醫生、醫學物理學家、放射計量師、放射治療師及醫療工程師等，已增加至約70人，並且仍在擴展中。」

質子治療系統建於筲箕灣阿公岩的養和東區醫療中心，當初由選址到建造的過程均充滿挑戰，李維文先生指出：「因為質子治療具放射性，需要有厚重的石屎作為擋土牆，經過反覆的考察、研究、以及與持分者磋商，發現筲箕灣阿公岩的地理位置十分合適，遂將質子治療系統安裝於地底，地下的花崗岩堅不可摧，加上我們使用自行研發能有效阻擋輻射的石屎物料來建築，養和質子治療中心可謂世界上最安全的質子治療中心之一。」

承建商需以𠝹石技術來開掘，並挖掘地底花崗岩深達28米。（養和醫療集團提供）

他補充，整個興建過程十分艱鉅，首先用地需要由工業大廈改建成醫療用途，加上承建商不能在阿公岩進行「爆石」工程，而是應用𠝹石技術，將花崗岩一塊又一塊地𠝹出，因此單單地基工程便花了三年時間。此外，養和質子治療儀器的安裝和其他地方不同：「質子治療一般是橫向安裝，由於儀器的體積巨大，單是旋轉機座的重量已逾百噸，直徑已超過十米，佔地足足兩個足球場之大；但礙於建築樓面面積不大，團隊創新地設計出以垂直層疊的安裝方案，整個設計及建築過程均花費了大量人力、物力，最終才得以成功地橫跨三層樓高垂直安裝。」李維文先生解釋。

經過近20年時間，沿途克服重重挑戰，李維文先生表示，養和引入質子治療後，醫院已齊備全面的放射治療設備，能為病人帶來更多、更好的選擇：「這是源於我們一直秉持養和醫院創辦人之一、前任院長李樹芬醫生的精神，在醫療的旅程上，養和會繼續為病人行多一步。」

質子治療最大的優勢是大大減低輻射對人體造成的副作用。 養和醫院放射治療部主任、臨床腫瘤科專科關永康醫生

關永康醫生指出，質子治療可大大減低對腫瘤周邊正常組織和器官的傷害，有助將副作用減至最低。

養和質子治療中心於今年七月初步啟用並於12月初正式開幕，至今已為約40名不同種類的癌症病人提供治療。當中心全面運作時，預計每年可治療400至600名癌症病人。質子治療是香港最新的放射治療技術，與傳統放射治療有很大的技術分別。

養和醫院放射治療部主任、臨床腫瘤科專科醫生關永康醫生解釋：「傳統放射治療一般為光子治療，即運用高能量X光；而質子治療則是利用粒子。質子治療與光子治療最大的分別，是質子治療能鎖定目標腫瘤，其輻射能量會在到達深層腫瘤的位置時才一次過集中釋放出來，然後輻射能量便停止並消散，加上透過筆尖式掃描射束（Pencil Beam Scanning）精準勾劃出腫瘤的範圍，變相令腫瘤周邊的正常組織只受到較小的影響，而非像光子治療的X光束般，射向腫瘤的路徑前後的正常組織都會受到損害。」

關醫生補充，由於質子治療能大幅降低因傳統放射治療引起的副作用風險，因此尤其適用於治療兒童癌症，有助減低對病童未來發育成長的影響。至於部分可能會因為治療而影響到鄰近重要器官及神經線的腫瘤，例如腦癌、頭頸癌、鼻咽癌、肺癌、前列腺癌和乳癌等，都是適合應用質子治療的例子。

養和目前配備九台不同類型的放射治療儀器，為全球放射治療設施最齊備的醫療中心之一。關醫生引述其恩師腫瘤科專家何鴻超教授的說話：「工欲善其事，必先利其器」，養和擁有多元化的放射治療設施，讓醫生可以就病人的不同需要，提供最適切的治療方法，對於病人而言絕對有裨益。

癌症並不只有一種方式治療，所以我們養和有跨專科會診方式，有不同的專科醫生一同應對癌症個案。 養和醫療集團行政總裁、養和醫院院長李維達醫生

李維達院長指在香港引入質子治療系統，讓有需要的病人可免卻舟車勞頓及負擔龐大費用，都能得到適切的治療，冀能給予癌症病人新選擇、新希望。

在癌症面前，無可避免都會徬徨、恐懼，養和醫療集團行政總裁、養和醫院院長李維達醫生曾於2010年確診癌症，同樣經歷過一段艱難的抗癌路：「起初確診之時，心中很徬徨，覺得沒有希望。」當時哥哥李維文先生已認識質子治療這項放射治療技術，遂建議他遠赴美國接受質子治療，可幸的是治療得以順利完成，成功治癒癌症。

回望過去那段黑暗的日子，李院長坦言自己能成功走過來，他亦希望其他病人都可以跟他一樣，能選擇最新的醫療技術及最全面的癌症服務，同樣可以戰勝癌魔。他認為抗癌需要跨專科醫療團隊的通力合作：「癌症並不只有一種方式治療，所以我們養和有跨專科會診方式，不同的臨床腫瘤科專科醫生每星期都會分享一些病例，評估可用甚麼方式最適切，例如：是否只動手術？或先用化療或放射治療先縮細腫瘤？或完成手術後是否用其他方式令療效鞏固，進一步控制病情，所以我們在治療不同癌症病人時，有時需要不同的專科醫生一同應對。」

養和的跨專科醫療團隊會通力合作，為癌症病人度身訂造最合適的個人化治療方案。

他強調，養和的癌症治療發展步伐並不會就此停竭，養和東區醫療中心將發展成世界級綜合癌症醫院，養和的跨專科醫療團隊，包括臨床腫瘤科專科醫生、放射治療師、腫瘤科專科護士、註冊營養師、物理治療師、臨床心理學家等，由癌症病人經歷基因測試開始，到診斷、治療、復康階段，都會通力合作，配合尖端醫療技術，全程支援病人的身心需要，陪伴病人走過抗癌路：「我希望癌症病人及其家屬有養和的醫療團隊陪伴，不會感到太孤獨和害怕，讓他們可以恢復對生命有信心、有希望。」李院長說。

位於筲箕灣阿公岩的養和東區醫療中心將發展成國際級綜合癌症醫院。

了解更多有關養和質子治療及癌症醫療服務的資訊，請瀏覽養和質子治療中心網頁及養和癌症中心網頁（資料由客戶提供）