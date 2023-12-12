高端癌症治療│養和引入全港首部質子治療系統 跨越二十年的挑戰
智慧醫療及藥物發展一日千里，其中一種最前沿的放射治療技術——質子治療，能為癌症病人帶來更精準、副作用更少的放射治療選擇。養和醫療集團（養和）致力推動醫學發展，集團營運總監暨養和醫院董事李維文先生指出，養和早於2005年便開始研究在香港引入首部質子治療系統的可能性。經過近20年克服了選址、建築、質子治療系統的裝置工程、質子治療的技術研究，以及人才培育等艱鉅挑戰，養和質子治療中心終於在今年七月初步投入服務，並於12月初正式開幕，至今已為逾40名癌症病人提供治療。養和現時具備最尖端及齊全的放射治療設備，銳意在本地發展世界級的綜合癌症中心，提供全面及個人化的一站式癌症管理服務，在抗癌路上與病人同行。
知也無涯，學海無邊，世界上的醫療科技發展不斷向前推進，沒有盡頭，所以我們越學越知不足，沒有止步。
李維文先生憶述，2005年開始為引入質子治療這項嶄新的醫療技術，養和團隊特別遠赴海外的質子治療中心取經，他笑言在交流期間已意識到將會面臨極大挑戰：「當地專家詢問我們有多少位醫學物理學家，我當時說只有一位，他們對此忍俊不禁。我們明白引入質子治療除了增添必要的硬件和基本設施外，亦需要不斷壯大腫瘤科醫療團隊，並加強專業培訓。時至今日，我們的質子治療團隊，包括臨床腫瘤科專科醫生、醫學物理學家、放射計量師、放射治療師及醫療工程師等，已增加至約70人，並且仍在擴展中。」
質子治療系統建於筲箕灣阿公岩的養和東區醫療中心，當初由選址到建造的過程均充滿挑戰，李維文先生指出：「因為質子治療具放射性，需要有厚重的石屎作為擋土牆，經過反覆的考察、研究、以及與持分者磋商，發現筲箕灣阿公岩的地理位置十分合適，遂將質子治療系統安裝於地底，地下的花崗岩堅不可摧，加上我們使用自行研發能有效阻擋輻射的石屎物料來建築，養和質子治療中心可謂世界上最安全的質子治療中心之一。」
他補充，整個興建過程十分艱鉅，首先用地需要由工業大廈改建成醫療用途，加上承建商不能在阿公岩進行「爆石」工程，而是應用𠝹石技術，將花崗岩一塊又一塊地𠝹出，因此單單地基工程便花了三年時間。此外，養和質子治療儀器的安裝和其他地方不同：「質子治療一般是橫向安裝，由於儀器的體積巨大，單是旋轉機座的重量已逾百噸，直徑已超過十米，佔地足足兩個足球場之大；但礙於建築樓面面積不大，團隊創新地設計出以垂直層疊的安裝方案，整個設計及建築過程均花費了大量人力、物力，最終才得以成功地橫跨三層樓高垂直安裝。」李維文先生解釋。
經過近20年時間，沿途克服重重挑戰，李維文先生表示，養和引入質子治療後，醫院已齊備全面的放射治療設備，能為病人帶來更多、更好的選擇：「這是源於我們一直秉持養和醫院創辦人之一、前任院長李樹芬醫生的精神，在醫療的旅程上，養和會繼續為病人行多一步。」
質子治療最大的優勢是大大減低輻射對人體造成的副作用。
養和質子治療中心於今年七月初步啟用並於12月初正式開幕，至今已為約40名不同種類的癌症病人提供治療。當中心全面運作時，預計每年可治療400至600名癌症病人。質子治療是香港最新的放射治療技術，與傳統放射治療有很大的技術分別。
養和醫院放射治療部主任、臨床腫瘤科專科醫生關永康醫生解釋：「傳統放射治療一般為光子治療，即運用高能量X光；而質子治療則是利用粒子。質子治療與光子治療最大的分別，是質子治療能鎖定目標腫瘤，其輻射能量會在到達深層腫瘤的位置時才一次過集中釋放出來，然後輻射能量便停止並消散，加上透過筆尖式掃描射束（Pencil Beam Scanning）精準勾劃出腫瘤的範圍，變相令腫瘤周邊的正常組織只受到較小的影響，而非像光子治療的X光束般，射向腫瘤的路徑前後的正常組織都會受到損害。」
關醫生補充，由於質子治療能大幅降低因傳統放射治療引起的副作用風險，因此尤其適用於治療兒童癌症，有助減低對病童未來發育成長的影響。至於部分可能會因為治療而影響到鄰近重要器官及神經線的腫瘤，例如腦癌、頭頸癌、鼻咽癌、肺癌、前列腺癌和乳癌等，都是適合應用質子治療的例子。
養和目前配備九台不同類型的放射治療儀器，為全球放射治療設施最齊備的醫療中心之一。關醫生引述其恩師腫瘤科專家何鴻超教授的說話：「工欲善其事，必先利其器」，養和擁有多元化的放射治療設施，讓醫生可以就病人的不同需要，提供最適切的治療方法，對於病人而言絕對有裨益。
癌症並不只有一種方式治療，所以我們養和有跨專科會診方式，有不同的專科醫生一同應對癌症個案。
在癌症面前，無可避免都會徬徨、恐懼，養和醫療集團行政總裁、養和醫院院長李維達醫生曾於2010年確診癌症，同樣經歷過一段艱難的抗癌路：「起初確診之時，心中很徬徨，覺得沒有希望。」當時哥哥李維文先生已認識質子治療這項放射治療技術，遂建議他遠赴美國接受質子治療，可幸的是治療得以順利完成，成功治癒癌症。
回望過去那段黑暗的日子，李院長坦言自己能成功走過來，他亦希望其他病人都可以跟他一樣，能選擇最新的醫療技術及最全面的癌症服務，同樣可以戰勝癌魔。他認為抗癌需要跨專科醫療團隊的通力合作：「癌症並不只有一種方式治療，所以我們養和有跨專科會診方式，不同的臨床腫瘤科專科醫生每星期都會分享一些病例，評估可用甚麼方式最適切，例如：是否只動手術？或先用化療或放射治療先縮細腫瘤？或完成手術後是否用其他方式令療效鞏固，進一步控制病情，所以我們在治療不同癌症病人時，有時需要不同的專科醫生一同應對。」
他強調，養和的癌症治療發展步伐並不會就此停竭，養和東區醫療中心將發展成世界級綜合癌症醫院，養和的跨專科醫療團隊，包括臨床腫瘤科專科醫生、放射治療師、腫瘤科專科護士、註冊營養師、物理治療師、臨床心理學家等，由癌症病人經歷基因測試開始，到診斷、治療、復康階段，都會通力合作，配合尖端醫療技術，全程支援病人的身心需要，陪伴病人走過抗癌路：「我希望癌症病人及其家屬有養和的醫療團隊陪伴，不會感到太孤獨和害怕，讓他們可以恢復對生命有信心、有希望。」李院長說。
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