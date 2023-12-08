藏毒地產太子爺曝光　擁集團數億元股權　深水埗10億元新盤剛落成

老牌地產商榮國企業創辦人鄒耀華之子鄒漢光藏毒罪成立，周四（7日）被判囚22個月。法官形容鄒從事正當職業，財力相當雄厚，但案底纍纍。《香港01》翻查資料，發現鄒漢光仍是榮國企業股東，擁有7.5%股權，個人身家達數億元，更持有一個西半山的豪宅單位。

榮國企業現時擁有數幢全幢商廈收租，家族資產有數十億元，剛建成的深水埗青山道123號全幢住宅Richway Residences，該廈市值已高達10億元。



榮國企業現時擁有數幢全幢商廈收租，家族資產有數十億元，剛建成的深水埗青山道123號全幢住宅，該廈市值已高達10億元。 （Google地圖）

販毒地產太子爺案底纍纍 曾因販毒罪判囚16年

65歲的鄒漢光報稱商人，為老牌地產商榮國企業創辦人鄒耀華之子。他案底纍纍，早在2010年曾因販毒罪被判囚16年，他於1975年因管理賭博場所罪被判罰款，之後干犯傷人、盜竊、搶劫等罪。今次他亦是出獄不久後，2021年4月在尖沙咀棉登徑再被截獲，藏有冰毒、可卡因及K仔被捕，最終被判囚22個月。

暫委法官黃崇厚日前判刑時引述報告稱，被告從事家族地產生意，收入來自公司顧問費和分紅，他獲釋後接受監管期間犯上本案，過往刑事定罪紀錄差劣、有毒癮，其案底更成為加刑因素。

太子爺持集團7.5%股權 擁西半山豪宅單位

榮國企業早在60年代，由鄒漢光父親鄒耀華創辦，八名股東均為鄒氏家族成員，包括被囚判的鄒漢光。根據註冊資料顯示，鄒漢光仍持有榮國企業7.5%股權，市值達數億元。而鄒仍報住西半山一個豪宅單位，屬於他本人名下。

榮國企業涉及財務及建築等業務，起初主力收購舊樓重建，其後亦有競投政府中小型地皮發展。該集團現擁有收租物業包括佐敦榮國中心、荃灣四陂坊富達利中心。

集團新建深水埗住宅 市值10億元

榮國企業作風低調，較為人矚目的是他們2001年於政府賣地場擊退裕泰興及信和置業，以4100萬元投得荃灣地皮建成富達利中心。其家族成員當時向記者表示，他們只是一個「小小發展商」，當時在地產行內已有30多年歷史，第一幢發展物業是60年代位於西環第三街的住宅，其後在灣仔興建了兩幢物業，1996年亦發展了佐敦吳松街182號的榮國中心，亦為該公司總部。

該集團近年併購舊樓，重建成位於深水埗寶血醫院旁的青山道123號住宅Richway Residences，共123伙，基座為商舖。該廈於去年初落成，市值高達10億元。