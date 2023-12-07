地產商兒子販毒囚16年出獄再藏冰毒　官指案底差劣囚22個月

老牌地產商榮國企業創辦人鄒耀華之子鄒漢光，於2010年因販罪毒被判囚16年。他數年前出獄後，再涉藏有冰毒被捕。鄒漢光被控兩項販毒罪，經審訊被裁定販毒罪不成立，但兩項藏毒罪成。法官今（7日）在高等法院判刑時形容被告的案底差劣，亦因此作出加刑，判他入獄22個月。



被告鄒漢光，65歲，報稱商人。案情指，被告於2021年4月13日晚上，在尖沙咀棉登徑5號外的一輛私家車下車後，遭警員截查。警方在被告的褲袋發現13.64克冰毒、2.47克可卡因和小量氯胺酮（即俗稱的K仔)。警員繼而搜查涉案車輛，在車內發現小量冰毒。被告因此被捕，警誡下稱涉案毒品自用。

被告鄒漢光在高等法院受審經審後被裁定販毒罪不成立，但藏毒罪成，囚22個月。

被告1975年開始犯法2010判囚16年

法官判刑時形容，被告的案底差劣，他於1975年因管理賭博場所罪被判罰款，之後干犯傷人、盜竊、搶劫等罪。此外，他於2010年因販毒罪，被判囚16年。他出獄後不久，便干犯本案。法官指，被告的問題源於其毒癮。法官考慮涉案毒品數量不多，被告在警誡下稱毒品自用，因過往案底需加刑，判囚22個月。

辯方申請訟費獲批

辯方在判刑後有訟費申請，並透露曾就認罪協商去信律政司，建議改控藏毒罪，但律政司於2022年6月拒絕。辯方認為律政司控告販毒罪屬過於進取。法官最後批准辯方取得控方拒絕認罪協商後所涉的訟費。

案件編號：HCCC92/2022