登革熱｜本月首七日錄得4宗外地傳入個案 2宗曾參加泰國遊學團
撰文：鄧宇詩
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衞生署衞生防護中心今日（8日）公布，在12月1日至7日共錄得四宗登革熱外地傳入個案，確診者在潛伏期內分別曾到柬埔寨、馬來西亞、泰國；當中兩宗病人曾於11月19日至24日期間參與一個泰國遊學團，並居住於當地一個鄉村度假村。衞生署表示，一些亞洲地區的登革熱個案數字較去年同期為高，市民外遊時更應提高警覺。
衞生署衞生防護中心今日公布，在12月1日至7日期間共錄得四宗登革熱外地傳入個案，其中兩位確診者在潛伏期曾到泰國，另外兩位則分別曾到柬埔寨以及馬來西亞。
衞生防護中心發言人表示，除一般措施外，如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。一些亞洲地區的登革熱個案數字較去年同期為高，市民外遊時更應提高警覺。
截至昨日，今年共錄得59宗外地傳入登革熱個案。2022年共錄得26宗外地傳入個案。
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