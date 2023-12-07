登革熱｜兩人參加泰國遊學團後中招　初步調查揭另有3人出現病徵

衞生防護中心今日（7日）表示，早前錄得兩宗泰國傳入的登革熱輸入個案，分別涉及一名16歲男病人和43歲男病人，兩人上月曾參加泰國遊學團，前者曾在森林被蚊叮，後者則在回港後出現發燒等病徵。中心指，正調查有關個案，並已對遊學團的其他同行人士展開流行病學調查。初步調查顯示，三名參與者出現病徵。



衞生署衞生防護中心公布，正調查三宗登革熱泰國傳入個案。（資料圖片／盧翊銘攝）

衞生防護中心指，首宗個案涉及一名16歲男病人，過往健康良好，自上周三（11月29日）起不適、並出現肌肉骨骼疼痛及發燒等病徵，及後於胸部和背部出現皮疹。他同日到嘉諾撒醫院求診，翌日入住瑪麗醫院。病人現時情況穩定，血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

初步調查顯示，他曾於11月19至24日，參與一個泰國遊學團，並居住於當地一個鄉村度假村。根據病人提供的資料，他曾到森林遠足，並曾被蚊叮。

第二宗個案涉及一名43歲男病人，是16歲男患者的遊學團同行人士，他同樣過往健康良好，自上周日（11月26日）起現發燒、肌肉痛和皮疹等病徵。他分別於上周二（11月28日）、周日及周一（12月3日及4日）向私家醫生求診。病人現時情況穩定，血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

中心表示，最新監測數據顯示，一些亞洲地區（包括孟加拉、馬來西亞、台灣和泰國）的登革熱個案數字較去年同期為高。市民外遊時更應提高警覺，採取有效措施防治蚊患。