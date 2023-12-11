區議會選舉日23萬港人北上　按周多4萬人次　深圳商場逼爆港人

港人「北上」熱未止，據出入境數字顯示，昨日（10日）區議會選舉日，有23.4萬港人「北上」，按周多4萬人次，為10月22日（星期日）重陽節前夕32萬人次後，最多港人北上的一個星期日，至於回港的港人就有38萬人次。



《香港01》昨日下午到深圳福田皇庭廣場，發現場內人士大多操流利廣東話，超市「盒馬鮮生」更人頭湧湧，目測與平時周末的人流相近。



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根據入境處數字顯示，昨日投票日香港居民有30萬人次出境，當中經不同口岸返內地約有23.4萬人次，其中羅湖口岸有7.3萬人次，落馬洲支線有6.5萬人次，深圳灣3.6萬人次；「南下」內地客有10萬人次。

與過去的周日比較，上次港人「北上」高峰是10月22日重陽節前夕，當日有約32萬人次返內地，其餘的周日徘徊10萬至20萬人次。

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今屆區議會選舉於上水港鐵站旁特設「鄰近邊境投票站」，方便內地暫居的港人回港投票。有選民為了立即過關到深圳玩樂，例如整牙、按摩或喝茶等，故選擇到該站投票。

深圳福田皇庭廣場昨日人頭湧湧，場內人士大多操流利廣東話，超市「盒馬鮮生」更人頭湧湧，目測與平時周末的人流相近。